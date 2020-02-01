Рейтинг прозорості міст: Кременчук скотився з 17 на 35 місце

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Такими є показники «Рейтингу прозорості найбільших 100 міст України» за 2019 рік, який щороку проводить ГО Transperency International Ukraine

Кременчук посів 35 місце із 100 у «Рейтингу прозорості найбільших 100 міст України» за 2019 рік. І погіршив свою минулорічну позицію – у 2018 році місто було 18-м у рейтингу. Втім, за оцінкою у балах, місто втратило за рік небагато: у 2019 році місто набрало 52,5 бала, тоді як у 2018 році – 56,2.





Втім, у 2017 році Кременчук був на 8-му місці з показником 49,6 бала.









Як зазначають укладачі рейтингу, понад третина міст у 2019 році перетнула позначку у 50 балів. У 2017 році лише 6% мали подібні показники. Відтак, і конкуренція в рейтингу посилилася. Середній рівень прозорості складає 45,7 бала.





Лідерами цьогорічного рейтингу стали одразу два міста — Дрогобич і Покров (екс-Орджонікідзе), які отримали по 79,1 бала зі 100 можливих.





До п’ятірки найпрозоріших також потрапили такі міста:





Тернопіль (76 балів);

Маріуполь (74,6 балів);

Вінниця (74,2 бали).





Полтава посіла 40 місце у рейтингу, однак потрапила до ТОП-10 міст, які найсуттєвіше поліпшили свої позиції. Так, Полтава набрала +41 бал порівняно з 2018 роком, коли вона була на 81 місці.





ГО Transperency International Ukraine оцінювало, наскільки міська влада розкриває інформацію про свою діяльність громадянам та надає їм інструменти для впливу та участі. Аналізували відкритість міст за показниками в 14 сферах, у тому числі інформація про роботу органу місцевого самоврядування, доступ та участь (громадян), закупівлі, житлова політика, бюджетний процес, соціальну послуги, кадрові питання, освіта, комунальні підприємства та інше. Більш детально з методологією рейтингу можна ознайомитися тут .