У Кременчуцькому районі перекинулася «Таврія» з трьома людьми

Сегодня, 12:02 Просмотров: 974 Комментариев: 1

Уранці 16 лютого на трасі «Щербаки – Омельник» сталася ДТП за участю автомобіля ЗАЗ-1140. Легковик перекинувся.





За інформацією ГУ Нацполіції у Полтавській області, внаслідок автомобільної аварії травмувалися 19-річний водій легковика і двоє пасажирів: 20-річний юнак і 17-річна дівчина.









За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії.