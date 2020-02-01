Происшествия, Полтавщина

У Кременчуцькому районі перекинулася «Таврія» з трьома людьми

Сегодня, 12:02 Просмотров: 974 Комментариев: 1

 

Двоє пасажирів та водій травмувалися 

Уранці 16 лютого на трасі «Щербаки – Омельник» сталася ДТП за участю автомобіля ЗАЗ-1140. Легковик перекинувся.


За інформацією ГУ Нацполіції у Полтавській області, внаслідок автомобільної аварії травмувалися 19-річний водій легковика і двоє пасажирів: 20-річний юнак і 17-річна дівчина.


 


За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: легковик травмирование ДТП

Комментарии: 1

502
VsegdaProtiv:
Сегодня, 13:31

Дорожников не рассматривают, как источник или первопричину ДТП никогда у нас. В США чиновники присаживаются на реальные сроки, если у них дорога, за которую отвечают, в ненадлежащем состоянии провоцирует ДТП, а у нас - по 124-й КоАП ещё вкинут..


+4
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