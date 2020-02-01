Дзюдоїстка Поліна Мусіхіна завоювала «бронзу» чемпіонату України

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13-14 лютого у Дніпрі пройшов Чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 21 року. Змагання зібрали 345 учасників 2000-2005 років народження з 23 регіонів країни, про це повідомляє пресслужба «Кремень Дзюдо».





Спортсмени виборювали звання чемпіонів у 14 вагових категоріях (по 7 у юніорів та юніорок), а також місце у складі збірної команди для участі у відбіркових турнірах. Головна мета - медалі юніорського чемпіонату Європи, що відбудеться 3-6 вересня у Люксембурзі.









Бронзову медаль чемпіонату виборола дзюдоїстка СК «Кремень Дзюдо» Поліна Мусіхіна, яка змагалася у ваговій категорії 78 кг. Наша спортсменка перемогла киянку Ірину Логойду, а у другій сутичці поступилася Анні Козаковій з Чернігівщини. На шляху до бронзи Поліна перемогла Руслану Кононенко з Донеччини та Ірину Логойду, яку перемогла у першому поєдинку.









Загалом дзюдоїсти Полтавської області вдало виступили на цьому чемпіонаті та посіли 6 загальнокомандне місце.