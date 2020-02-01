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Дзюдоїстка Поліна Мусіхіна завоювала «бронзу» чемпіонату України

Сегодня, 12:31 Просмотров: 278

 

Вітаємо вихованку «Кремень дзюдо» з хорошим виступом у Дніпрі

13-14 лютого у Дніпрі пройшов Чемпіонат України серед юніорів та юніорок до 21 року. Змагання зібрали 345 учасників 2000-2005 років народження з 23 регіонів країни, про це повідомляє пресслужба «Кремень Дзюдо».


Спортсмени виборювали звання чемпіонів у 14 вагових категоріях (по 7 у юніорів та юніорок), а також місце у складі збірної команди для участі у відбіркових турнірах. Головна мета - медалі юніорського чемпіонату Європи, що відбудеться 3-6 вересня у Люксембурзі.


 


Бронзову медаль чемпіонату виборола дзюдоїстка СК «Кремень Дзюдо» Поліна Мусіхіна, яка змагалася у ваговій категорії 78 кг. Наша спортсменка перемогла киянку Ірину Логойду, а у другій сутичці поступилася Анні Козаковій з Чернігівщини. На шляху до бронзи Поліна перемогла Руслану Кононенко з Донеччини та Ірину Логойду, яку перемогла у першому поєдинку.


 


Загалом дзюдоїсти Полтавської області вдало виступили на цьому чемпіонаті та посіли 6 загальнокомандне місце.

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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо
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