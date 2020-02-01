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«Дані карти ніхто не дізнається»: як банківський аферист намагався «розвести» кременчужанина

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 286 Комментариев: 1

Під виглядом переказу подарункових 500 гривень у чоловіка намагалися дізнатися CVV-код банківської карти

Кременчужанин Кирило поділився з «Телеграфом» історією про те, як його намагався розвести шахрай. Суть афери полягає в тому, що нібито «Монобанк» дарує кожному охочому 500 гривень. З цією пропозицією звернувся «працівник Монобанку» до Кирила через Інстаграм в особисті повідомлення.


 


Спочатку шахрай дізнався баланс активної банківської карти та вимагав фотопідтвердження. Потім попросив номер та термін дії карти. Після того, як Кирило відмовився давати CVV-код, у афериста «здали нерви».


  

  

 

 


Автор намагався знайти в Інстаграмі сторінку цього щедрого банку, проте не вдалося - ймовірно, її видалили. Та натомість пошук запропонував інші сторінки, які обіцяли за нескладні дії грошовий подарунок.

 


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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: instagram.com
Теги: афера шахрайство банковская карта

Комментарии: 1

68
VladimirS:
Сегодня, 14:28

Мда-а! Любой банк за 10 копеек удавится, а Монобанк всем желающим раздаёт по 500 грн. Неужели кто-то ещё верит в доброго Деда Мороза из Монобанка и им подобным банкам???


+4
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