«Дані карти ніхто не дізнається»: як банківський аферист намагався «розвести» кременчужанина

Сегодня, 12:02 Просмотров: 1 286 Комментариев: 1

Кременчужанин Кирило поділився з «Телеграфом» історією про те, як його намагався розвести шахрай. Суть афери полягає в тому, що нібито «Монобанк» дарує кожному охочому 500 гривень. З цією пропозицією звернувся «працівник Монобанку» до Кирила через Інстаграм в особисті повідомлення.









Спочатку шахрай дізнався баланс активної банківської карти та вимагав фотопідтвердження. Потім попросив номер та термін дії карти. Після того, як Кирило відмовився давати CVV-код, у афериста «здали нерви».









Автор намагався знайти в Інстаграмі сторінку цього щедрого банку, проте не вдалося - ймовірно, її видалили. Та натомість пошук запропонував інші сторінки, які обіцяли за нескладні дії грошовий подарунок.



