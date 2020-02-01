Студенти ВПУ №7 посіли призове місце на Всеукраїнському конкурсі проєктів з енергоефективності

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Двоє студентів другого курсу Вищого професійного училища №7 м. Кременчука Марина Хайчіна та Ярослав Ширяєв посіли призове місце на Всеукраїнському конкурсі молодіжних проєктів з енергоефективності «Енергія і середовище» у Києві. За даними департаменту освіти та науки Полтавської ОДА, вони брали участь у цьому конкурсі у складі команди Полтавської області.





Ярослав та Марина здобули ІІ місце в номінації «Пропаганда енергоефективності», представивши свій авторський проєкт – мультфільм «Паралелі», виконаний за допомогою 3D технік. Студентів нагородили грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.





Конкурс «Енергія і середовище» проходив під гаслом «Збережемо енергію – збережемо планету!». Він проводиться із метою пошуку та підтримки обдарованої учнівської і студентської молоді, залучення її до навчально-практичної діяльності з проблем енергоефективності, раціонального природокористування і використання ресурсів.