На Раківці нетверезий водій на фурі зніс дорожній знак

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Сьогодні вранці, 19 лютого, водій за кермом вантажівки Volvo зніс дорожній знак на вулиці Генерала Манагарова. Про це на 102 повідомили кременчужани - повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.





На місці інспектори побачили зазначену фуру та чоловіка біля нього. У винуватця пригоди патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння.





Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Алкотестер показав результат — 1,28 проміле, що перевищує допустиму норму (0,2 проміле) більше ніж в 6 разів.









На керманича інспектори склали адмінматеріали за ст. 130 КУпАП.