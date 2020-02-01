Происшествия

На Раківці нетверезий водій на фурі зніс дорожній знак

Сегодня, 10:54 Просмотров: 1 221

 

Чоловік «надув» 1,28 проміле алкоголю

Сьогодні вранці, 19 лютого, водій за кермом вантажівки Volvo зніс дорожній знак на вулиці Генерала Манагарова. Про це на 102 повідомили кременчужани - повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.


На місці інспектори побачили зазначену фуру та чоловіка біля нього. У винуватця пригоди патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння.


Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння. Алкотестер показав результат — 1,28 проміле, що перевищує допустиму норму (0,2 проміле) більше ніж в 6 разів.


 


На керманича інспектори склали адмінматеріали за ст. 130 КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьянство за рулем пьяный водитель фура
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