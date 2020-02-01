Полтавський боксер Олександр Хижняк отримав голосуюче місце у виконкомі АІВА

Сегодня, 10:33 Просмотров: 374

17 лютого на засіданні виконавчого комітету міжнародної асоціації боксу AIBA у Будапешті вперше в історії були затверджені постійні представники боксерів для включення до складу Виконкому. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.





Дві квотні посади будуть заповнені Головою та Заступником Голови Комісії атлетів AIBA, яка була створена минулого року. Олександр Хижняк з України та Ірма Теста з Італії отримають голосуючі місця у Виконавчому комітеті AIBA.





Франко Фальчінеллі, президент EUBC, прокоментував:





- Вітаю двох європейських боксерів, Олександра Хижняка з України та Ірми Теста з Італії, з тим, що вони були обрані до Виконавчого комітету AIBA як представники Комісії атлетів AIBA. Саша та Ірма, ваші приготування до олімпійського турніру Токіо 2020 як боксерів - очевидний пріоритет! Однак ви повинні з гордістю прийняти та цінувати цей історичний результат виборів, що свідчить про те, наскільки колеги боксери з усього світу шанують вас. У цей складний період вони розраховують на те, щоб ви взяли на себе цю відповідальність за представлення спільноти спортсменів у виконавчому органі Міжнародної асоціації боксу та сприяли вирішенню питань всередині організації.





Згідно з інформацією сайту Трибуна Міжнародний олімпійський комітет відсторонив Міжнародну асоціацію боксу AIBA від організації кваліфікованих турнірів на Олімпіаду через корупцію в організації.