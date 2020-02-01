У 2020 році Державна служба якості освіти перевірятиме українські школи

Сегодня, 10:01 Просмотров: 491

Інституційний аудит проводиться раз на 10 років, але може бути проведений і позапланово після звернення до Державної служби якості освіти

У 2020 році Державна служба якості освіти та її територіальні органи перевірятимуть українські школи. Про це повідомив Руслан Гурак, голова Державної служби якості освіти України.





Руслан Гурак підкреслив, що важливим під час здійснення інституційного аудиту є новий формат співпраці з учасниками освітнього процесу. Оскільки окрім спостережень та відвідування занять експерти будуть спілкуватися з учнями, педагогами, батьками, проводити їх анкетування. А відтак почути думку кожного.





- У 2020 році Державна служба якості освіти та її територіальні органи проведуть 101 плановий інституційний аудит шкіл. Результатом яких стануть «дорожні карти» для закладів загальної середньої освіти із вдосконалення освітньої та управлінської діяльності. Це своєрідний вектор школам у формуванні та підтримці нової культури якості освіти, - сказав він.





Інституційний аудит у школах відбуватиметься один раз на 10 років у плановому порядку, а також може бути проведений і у позаплановому – за зверненнями засновника, директора школи, педагогічної, наглядової (піклувальної) ради до Державної служби якості освіти чи її територіальних органів.





Аудит триватиме у закладі не більше 10 днів. Але для шкіл, що мають до 50 працівників, - не більше 5 днів.