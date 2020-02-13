Скульптури, які несуть красу і світло: у Кременчуці відкрилася виставка відомого митця Олексія Леонова

Сегодня, 12:02 Просмотров: 357

Для усіх охочих культурно-просвітницька організація «Кременчуцьке Реріховське Товариство» проводитиме екскурсії по експозиції виставки «За покликом серця», де можна буде дізнатися багато цікавого з історії світу







































































Фото: Артем Коваленко

19 лютого у Кременчуцькій художній галереї відкрилася виставка 37-річного скульптора Олексія Леонова «За покликом серця», де представлені його твори як реальні, так і зображені на світлинах. Митець відомий у багатьох країнах світу, його роботи встановлені в Індії, Китаї, США, Італії, Франції, Германії, Україні, Росії, Білорусії.



Сюрпризом для відвідувачів ще до відкриття стала жива музика, яку виконував саксофоніст Володиимир Попов, а у подарунок вони могли отримати поштівки з надихаючими роботами митця.







Олексій Леонов з раннього дитинства відчув потяг до скульптури: уже в два роки почав ліпити з пластиліну, а з п'яти — з глини. Він навчався спочатку на факультеті скульптури Державної художньої середньої школи ім. Шевченка, а потім — у Національній академії образотворчого мистецтва й архітектури в Києві. Улюбленим матеріалом для творчості скультора є шамотна глина, також на виставці представлені роботи з бронзи та граніту.



Людиною, яка вплинула на становлення юного митця, став його учитель Василь Бородай, який є творцем скульптури Батьківщини-матері у Києві та пам'ятника засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либеді. Саме Бородай вчив Олексія Леонова створювати красиві образи у своїй творчості, які нестимуть красу людям, бо потворного достатньо у нашому світі. І це лягло в основу його робіт.



Основними їх темами є філософія, міфологія, досягнення світової культури, історія релігій. У своїй роботі Олексій Леонов втілює образи видатних діячів та легендарних особистостей різних історичних епох, за кожним з яких — ціла історія. Митець творить у пошуках бога та істини, у пошуках призначення людини і шляхів її духовного становлення.







І дійсно, скульптури автора виконані у світлих кольорах, тому складається враження, що вони випромінюють світло, здається, що вони легкі та невагомі. Головне в них — це духовна складова.



На жаль, сам автор прибути на відкриття виставки у Кременчуці не зміг, адже знаходився у відрядженні за кордоном. Проте приїхали представники Подільського культурно-просвітницького центру ім. Реріха, які займаються організацією виставок Олексія Леонова.





- Більше всього ми реагуємо на красу. А потім, коли ми споглядаємо красу, ми не зможемо робити погані вчинки. Тобто краса впливає на мораль і моральність самої особистості, - розповів про концепцію творчості скульптора Станіслав Крук, президент центру ім. Реріха, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету. - Тому так важливо, щоб твори, які спрямовані нести красу, чим більше людей побачили. Чим більше людей будуть бачити, тим більше вони будуть захоплюватися, і, можливо, подивляться на себе з трошки іншої точки зору.





Станіслав Крук та віце президент центру ім. Реріха Діана Гайдук



І хоч Леонов — молодий скульптор, зараз на території України та за кордоном представлені п'ять його виставок одночасно з кременчуцькою. Загалом на рахунку митця 150 персональних виставок.





Зліва на фото — Олексій Леонов





Насправді організувати таку експозицію непросто, адже її реалізація потребує немало коштів і зусиль: кожну роботу треба упакувати окремо в упаковочний ящик та обережно довезти до місця призначення.



Керівник культурно-просвітницької організації «Кременчуцьке Реріховське Товариство» Людмила Герасименко поділилася з присутніми своїми думками щодо творчого шляху митця:





- Звичайно, Олексій Леонов — не лише художник, він мислитель та філософ. У цій виставці домінує духовна складова. Я думаю, що усе мистецтво майбутнього буде мати цю духовну складову. І тому можна сказати, що Леонов — випередив свій час. Він говорить про те, що зараз найважливіше для людства — це розуміння духовного. Бо інтелект людства вже розвинувся достатньо, а от серце відстало від інтелекта. І тому він намагається відкрити серце людини, щоб воно було чутливим до добра і краси.





Людмила Герасименко



Олексій Леонов перш за все прагне нести людям красу, через свої роботи він спілкується з кожним, хто їх споглядає, на теми вічних цінностей. Творчість скульптора надихає та мотивує замислитися про високі прагнення людської душі, які виходять за рамки матеріального світу.



Після офіційного відкриття відвідувачів запросили на екскурсію по екпозиції виставки, яку провів Станіслав Крук, де він детально розповів про кожну скультпуру, про те, що надихало митця на їх створення.







Якщо ви не потрапили на відкриття виставки «За покликом серця», але хочете побувати на такій же екскурсії, це цілком можливо. Представники культурно-просвітницької організації «Кременчуцьке Реріховське Товариство» проведуть екскурсії для груп з навчальних закладів і взагалі для усіх охочих. Для цього треба зв'язатися з ними за номером 050 308 32 20 (Людмила Миколаївна Герасименко) та узгодити час екскурсії.



Поки у кременчужан до 16 квітня є унікальна можливість побачити роботи відомого митця, приходьте надихатися захоплюючими скульптурами Олексія Леонова до міської художньої галереї на вулиці Коцюбинського, 4. Галерея працює з середи по п'ятницю з 10.00 до 16.00, у суботу та неділю з 10.00 до 16.30, понеділок і вівторок — вихідні.