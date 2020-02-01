На Полтавщині депутат вдарив чоловіка сокирою - йому оголосили про підозру

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 133 Комментариев: 3

Лубенська місцева прокуратура оголосила про підозру депутату селищної ради Оржицького району. Чоловіку інкримінують умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, депутат через давні особисті неприязні стосунки під час конфлікту вдарив потерпілого сокирою в живіт. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.





Досудове розслідування триває.