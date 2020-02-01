Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині депутат вдарив чоловіка сокирою - йому оголосили про підозру

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 133 Комментариев: 3

 

Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження

 

Лубенська місцева прокуратура оголосила про підозру депутату селищної ради Оржицького району. Чоловіку інкримінують умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України). Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.


За версією слідства, депутат через давні особисті неприязні стосунки під час конфлікту вдарив потерпілого сокирою в живіт. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.


Досудове розслідування триває.

1
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pol.gp.gov.ua
Теги: депутат топор

Комментарии: 3

165
Всеволод:
Сегодня, 12:14

Если бы ударили топором депутата, нападающий уже бы сидел. 

 


+13
1 672
Илюха:
Сегодня, 13:00

На Полтавщині депутат вдарив чоловіка сокирою - йому оголосили про підозру
 

„ЙОМУ“ – це чоловіку чи депутату? smile


+2
20
777:
Сегодня, 14:18

Сокирою и 125?.. 


0
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