«Укрзализныця» заплатит КВСЗ 140 миллионов за ремонт «Тарпанов»

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«Укрзализныця» заплатит КВСЗ 141,75 миллионов за ремонт скоростных поездов «Тарпан» - 14 февраля филиал «Украинская железнодорожная скоростная компания» АО «Украинская железная дорога» и вагонзавод заключили соглашение на «Прозорро» . Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкурентов.





По договору, до конца года завод выполнит капремонт двух межрегиональных скоростных двухсистемных 9-вагонных электропоездов ЕКС-1 «Тарпан» собственного производства. Гарантийный срок составляет полгода или до текущего ремонта ТР-1.





КВСЗ будет ремонтировать внутреннее оборудование вагонов и экологически чистые туалетные системы ЕЧТ, а вагонные кондиционеры АВК-6, АВК-10, АВК-30С – предприятие-изготовитель.





На услуги сторонних организаций пойдет 21% суммы, на зарплаты 3%, а на прибыль – 8% суммы.