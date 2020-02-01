Карантин продовжувати не будуть — 24 лютого кременчуцькі учні вийдуть на навчання

Сегодня, 09:29 Просмотров: 405

Карантин у школах нашого міста закінчується — 24 лютого, у понеділок, кременчуцькі учні вийдуть на навчання.

Як зазначає начальник управління охорони здоров’я Максим Середа, на сьогодні спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Тому продовжувати карантин немає підстав, і діти можуть знову приступати до занять у школі.

За словами заступника директору департаменту освіти Кременчука Валерія Лободи, ніяких додаткових відпрацювань не планується, адже учні під час вимушеного перебування вдома отримували домашні завдання дистанційно через інтернет, тому навчальний процес тривав.





Нагадаємо, у зв'язку з майже 3-тижневим карантином змінилися дати весняних канікул У Кременчуці – вони будуть лише одні і триватимуть з 13 по 21 квітня.