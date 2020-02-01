Ароматный протест: под мэрией Кременчуга собрались на митинг ассенизаторы (трансляция)

Сегодня, 09:03 Просмотров: 1 897 Комментариев: 9

Предприниматели боятся, что останутся, благодаря городской власти, без работы, а частный сектор «утонет в дерьме»

Утром 21 февраля под мэрию Кременчуга приехали ассенизаторы на своих спецмашинах. Они протестуют против нововведений городской власти, которая собирается разрешить оказывать услуги по откачке выгребных ям только коммунальному предприятию КАТП 1628. Именно это предприятие в мэрии определили единственным поставщиком данных услуг населению, оставив «вне закона» всех частников, которые в большинстве своём и оказывают эти услуги. Утвердить результаты конкурса должен был исполком горсовета сегодня.









По данным департамента ЖКХ города, в Кременчуге в год должно образовываться около 120 тыс кубометров данных отходов в год (а по документам сливается в канализацию 65-70 тыс кубометров). Весь объём отходов собираются вывозить тремя автомобилями КАТП 1628 и ещё 3 им предоставит по договору частный предприниматель.





К ассенизаторам присоединились депутаты горсовета. По словам Дмитрия Кавунника, конкурс был прописан так, что частники просто не смогли бы в нём участвовать, а цель данных действий – захват рынка, который достанется «фирме-прокладке». Предприниматели заявляют, что о результатах конкурса узнали «из интернета».









Пришедшие на митинг кременчужане, пользующиеся услугами частников, переживают, что им придётся платить за услуги дороже. Сейчас за вызов 1 машины люди платят частникам около 400 грн, а будет около 600 грн. В месяц машина вызывается 1-2 раза.









Никто из чиновников к митингующим не вышел. Около 9:24 они пошли в мэрию. Хотят попасть к директору департамента ЖКХ Ивану Москалику.





В 9:30 людей пригласили в малый зал заседаний №2. С ними встретились Иван Москалик, секретарь городского совета Юрий Гриценко, заместитель мэра Дмитрий Кравченко и профильный мэр по вопросам ЖКХ Валерий Декусар. Модерировать встречу взялся Дмитрий Кавунник.









По словам директора департамента ЖКХ Ивана Москалика, мэрия всё сделала в рамках действующего законодательства. Конкурс проходил с 2019 года, о нём было объявлено и его ход освещался в СМИ.





– На вывоз жидких бытовых отходов документов никто не подал, кроме КАТП 1628. Почему не подал документы никто другой – вопрос не к нам, – заявил Иван Москалик.





Также Иван Москалик заявил, что они просчитали – автомобилей КАТП 1628 хватит для того, чтобы обеспечивать частный сектор, работая 1 рабочую смену 8 часов 5 дней в неделю.





Частники заявляют, что это невозможно – они не успевают всё вывозить, особенно в Крюкове.













Также жителей частного сектора не устраивает цена КАТП 1628 – 163 грн за вывоз куба фекалий.





– Половина частного сектора из-за ваших цен выливает фекалии в огород. Вонь стоит неимоверная! – возмутилась одна из кременчужанок.





– Мы можем заглушить машины. Мы станем в течение месяца и не будет вывозить. Посмотрим, как вы справитесь, – заявил один из предпринимателей.





– Что вы предлагаете? – спросили у предпринимателей чиновники.

– Мы хотим работать! Всех же всё устраивало!

– Не мы инициаторы этого закона.





После эмоциональных обсуждений, вице-мэр Валерий Декусар заявил, что мэрия «берёт паузу».





– Мы на этот исполком выносить это решение не будем, как планировали, – заявил Валерий Декусар.





Депутат Дмитрий Кавунник предложил провести новый конкурс так, чтобы в нём могли выиграть частники.





– Если всё подтвердится, мы вас соберём и доведём информацию. Если рассчёты подтвердятся, значит КАТП справится, – заявил вице-мэр Валерий Декусар.





– Что нам делать? У нас есть семьи и дети и вы нас просто выбрасываете, – говорили предприниматели.

– Не мы пишем законы, – отвечал им вице-мэр Декусар.





Иван Москалик заявил, что мэрия берёт паузу в вопросе утверждения результатов конкурса на 1-2 недели.