Через карантин змінилися дати весняних канікул у кременчуцьких школах (уточнення)

Сегодня, 12:12 Просмотров: 2 656

Тепер замість двох канікул, які планувалися, будуть одні

Через тривалий карантин (з 5 по 21 лютого) змінилися дати весняних канікул у кременчуцьких школах. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука. Весняні канікули цього року будуть одні і триватимуть з 13 по 21 квітня включно*, тобто на навчання діти вийдуть 22 квітня, у середу.





* Раніше пресслужба мерії розповсюдила інформацію про те, що канікули триватимуть по 24 квітня.





Нагадаємо, що раніше планувалося двоє канікул навесні: семиденні з 9 березня по 15 березня та п’ятиденні (пасхальні) з 17 по 21 квітня.