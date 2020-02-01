Кременчуг, Образование

Через карантин змінилися дати весняних канікул у кременчуцьких школах (уточнення)

Сегодня, 12:12 Просмотров: 2 656

 

Тепер замість двох канікул, які планувалися, будуть одні

Через тривалий карантин (з 5 по 21 лютого) змінилися дати весняних канікул у кременчуцьких школах. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука. Весняні канікули цього року будуть одні і триватимуть з 13 по 21 квітня включно*, тобто на навчання діти вийдуть 22 квітня, у середу.


* Раніше пресслужба мерії розповсюдила інформацію про те, що канікули триватимуть по 24 квітня.


Нагадаємо, що раніше планувалося двоє канікул навесні: семиденні з 9 березня по 15 березня та п’ятиденні (пасхальні) з 17 по 21 квітня.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: central-ua.tv
Теги: школьники каникулы отдых весна карантин
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