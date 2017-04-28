«АвтоКрАЗ» заявляє про переваги, які надає Міноборони МАЗам з російськими комплектуючими

Сегодня, 11:40 Просмотров: 907 Комментариев: 7

На «АвтоКрАЗі», який виробляє низку військових автомобілів, стверджують, що сумлінно виконували контракти Міноборони, натомість відомство затримувало оплату





«Для нас незрозуміла позиція Міноборони»





Компанія «АвтоКрАЗ» оприлюднила низку заяв про те, що Міністерство оборони надає перевагу білоруським МАЗам перед вітчизняними КрАЗами. У останній заяві йдеться про те, що Міністерство оборони не вчасно розраховувалося з «АвтоКрАЗом» за військовими контрактами. Натомість «Богдан Моторс», який у 2019 році отримав замовлення на 550 одиниць військових автомобілів «МАЗ-Богдан» на суму понад 1,5 млрд грн, навіть отримав аванс близько 500 млн грн.

Про це повідомляє ЕП з посиланням на голову наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» Зою Шишкіну.

«Починаючи з 2018 року на «КрАЗі» з`являються проблеми оплати силовими відомствами поставлених автомобілів. У 2018 році Міністерство оборони з трьох контрактів профінансувало лише один. Навіть, враховуючи той факт, що фактична вартість автомобілів була зменшена на 18% від договірної, підприємство отримало від Міністерства оборони лише 50% коштів. Повністю контракти так і не були профінансовані. «АвтоКрАЗ» за власні кошти виконав замовлення та поставив автомобілі за Державним оборонним замовленням, очікуючи гроші дотепер», - йдеться у заяві компанії.





Повідомляється, що у 2019 році «АвтоКрАЗ» отримав два державних оборонних замовлення на 35 автомобілів. Контракти передбачали попереднє фінансування виробництва автомобілів у розмірі 80%.

«Але підприємство не отримало нічого. Одне із замовлень «КрАЗ» взагалі виконав за власні кошти. Протягом 2018-2019 років воєнне відомство обіцяло оплатити рахунки, виправити ситуацію з відсутністю фінансування. Але цього не сталося», - цитує ЕП повідомлення «АвтоКрАЗу».

Наразі на підприємстві заявили про переваги, які надаються виробнику автомобілів МАЗ родом з Білорусі.

«Для нас незрозуміла позиція Міноборони, яке повинне покращувати обороноздатність країни та підтримувати українського виробника, українських постачальників, десятки тисяч робочих місць та відрахування від них до бюджетів всіх рівнів.





Замість цього в рамках державного оборонного замовлення Міністерство оборони не замовляє автомобілі на підприємстві, яке понад 50 років спеціалізується на виготовленні військових автомобілів, а віддає перевагу білоруському виробнику цивільних, а не військових автомобілів, які ще й на 80% складені з комплектуючих із Росії, яка є країною-агресором для нашої держави», - заявила голова наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» Зоя Шишкіна.

Нацгвардія купила МАЗи, «АвтоКрАЗ» програв





Раніше «АвтоКрАЗ на своїй сторінці у Facebook привернув увагу до контракту Національної гвардії на постачання 16 автомобілів МАЗ на суму 30,5 млн грн. Тендер виграло ТОВ «Спец-Ком-Сервіс». Договір був укладений 4 липня 2019 року.

ПрАТ «АвтоКрАЗ» теж брав участь у тендері, проте вартість його пропозиції виявилася вищою, ніж у конкурента, на 10 тис грн.

Натомість на «АвтоКрАЗі» зазначають, що автомобілі обладнані «санкційними двигунами ЯМЗ».

«Отже, військове формування – Нацгвардія, що покликане охороняти суспільство та державу від злочинних та інших протиправних посягань, забезпечувати припинення терористичної діяльності, державну безпеку і захист кордону має «на озброєнні» автотехніку із двигунами, що постачає країна-агресор. Що це? Чиїсь приватні інтереси превалюють над державними?» - йдеться у повідомленні ПрАТ «АвтоКрАЗ».





КрАЗ VS МАЗ: АМКУ захистив білоруського виробника





Періодично підприємство пише скарги замовникам та в АМКУ щодо російських двигунів. Зокрема, про те, що виробником їх є ВАТ «Автодизель», що входить у групу ГАЗ. При цьому «АвтоКрАЗ» посилається на рішення РНБО від 28.04.17 року про застосування санкцій до ТзОВ «Управляюча компанія «Група ГАЗ», до складу якої входить Ярославський моторний завод. Зокрема,один з таких листів ми знайшли у відкритому доступі .

Проте ще у 2017 році АМКУ вирішив суперечку щодо російських двигунів на користь МАЗу, про це писало видання «Наші гроші» . Тоді низка облавтодорів зі структури ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (у Херсонській, Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернігівській, Львівській областях) прописала в тендерній документації вимоги щодо заборони використання у складі авто двигунів РФ. «Не допускається виготовлення країнами-агресорами»,- так було вказано у тендерній документації про двигуни.





За скаргою ПП «Торговий дім «МАЗ» Антимонопольний комітет України визнав дану вимогу дискримінаційною, зазначивши при цьому, що «Замовник не обгрунтував встановлення зазначеної вимоги лише до двигуна, а не до предмету закупівлі в цілому».





Повний текст рішення АМКУ щодо львівського автодору можна завантажити тут (тексти рішень АМКУ по справах були аналогічними):





rshennya-vd-17_07_2017-4694.pdf [831,22 Kb] (cкачиваний: 0)





Отже, логіка АМКУ така: навіть якщо двигун санкційний, товар в цілому – автомобіль МАЗ – вироблений білоруським виробником, а його немає в санкційному списку.





Нагадаємо, кременчуцькі комунальники теж отримують білоруські МАЗи з російськими двигунами - формально не заборонено.



