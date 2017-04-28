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«АвтоКрАЗ» заявляє про переваги, які надає Міноборони МАЗам з російськими комплектуючими

Сегодня, 11:40 Просмотров: 907 Комментариев: 7

 

На «АвтоКрАЗі», який виробляє низку військових автомобілів, стверджують, що сумлінно виконували контракти Міноборони, натомість відомство затримувало оплату


«Для нас незрозуміла позиція Міноборони» 


Компанія «АвтоКрАЗ» оприлюднила низку заяв про те, що Міністерство оборони надає перевагу білоруським МАЗам перед вітчизняними КрАЗами. У останній заяві йдеться про те, що Міністерство оборони не вчасно розраховувалося з «АвтоКрАЗом» за військовими контрактами. Натомість «Богдан Моторс», який у 2019 році отримав замовлення на 550 одиниць військових автомобілів «МАЗ-Богдан» на суму понад 1,5 млрд грн, навіть отримав аванс близько 500 млн грн.

 

Про це повідомляє ЕП з посиланням на голову наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» Зою Шишкіну.

 

«Починаючи з 2018 року на «КрАЗі» з`являються проблеми оплати силовими відомствами поставлених автомобілів. У 2018 році Міністерство оборони з трьох контрактів профінансувало лише один. Навіть, враховуючи той факт, що фактична вартість автомобілів була зменшена на 18% від договірної, підприємство отримало від Міністерства оборони лише 50% коштів.

Повністю контракти так і не були профінансовані. «АвтоКрАЗ» за власні кошти виконав замовлення та поставив автомобілі за Державним оборонним замовленням, очікуючи гроші дотепер», - йдеться у заяві компанії.


Повідомляється, що у 2019 році «АвтоКрАЗ» отримав два державних оборонних замовлення на 35 автомобілів. Контракти передбачали попереднє фінансування виробництва автомобілів у розмірі 80%.

 

«Але підприємство не отримало нічого. Одне із замовлень «КрАЗ» взагалі виконав за власні кошти. Протягом 2018-2019 років воєнне відомство обіцяло оплатити рахунки, виправити ситуацію з відсутністю фінансування. Але цього не сталося», - цитує ЕП повідомлення «АвтоКрАЗу».

 

Наразі на підприємстві заявили про переваги, які надаються виробнику автомобілів МАЗ родом з Білорусі.

 

«Для нас незрозуміла позиція Міноборони, яке повинне покращувати обороноздатність країни та підтримувати українського виробника, українських постачальників, десятки тисяч робочих місць та відрахування від них до бюджетів всіх рівнів.


Замість цього в рамках державного оборонного замовлення Міністерство оборони не замовляє автомобілі на підприємстві, яке понад 50 років спеціалізується на виготовленні військових автомобілів, а віддає перевагу білоруському виробнику цивільних, а не військових автомобілів, які ще й на 80% складені з комплектуючих із Росії, яка є країною-агресором для нашої держави», - заявила голова наглядової ради ПрАТ «АвтоКрАЗ» Зоя Шишкіна.

 

Нацгвардія купила МАЗи, «АвтоКрАЗ» програв


Раніше «АвтоКрАЗ на своїй сторінці у Facebook привернув увагу до контракту Національної гвардії на постачання 16 автомобілів МАЗ на суму 30,5 млн грн. Тендер виграло ТОВ «Спец-Ком-Сервіс». Договір був укладений 4 липня 2019 року.

 

ПрАТ «АвтоКрАЗ» теж брав участь у тендері, проте вартість його пропозиції виявилася вищою, ніж у конкурента, на 10 тис грн.

 

Натомість на «АвтоКрАЗі» зазначають, що автомобілі обладнані «санкційними двигунами ЯМЗ».

 

«Отже, військове формування – Нацгвардія, що покликане охороняти суспільство та державу від злочинних та інших протиправних посягань, забезпечувати припинення терористичної діяльності, державну безпеку і захист кордону має «на озброєнні» автотехніку із двигунами, що постачає країна-агресор. Що це? Чиїсь приватні інтереси превалюють над державними?» - йдеться у повідомленні ПрАТ «АвтоКрАЗ».


 

КрАЗ VS МАЗ: АМКУ захистив білоруського виробника


Періодично підприємство пише скарги замовникам та в АМКУ щодо російських двигунів. Зокрема, про те, що виробником їх є ВАТ «Автодизель», що входить у групу ГАЗ. При цьому «АвтоКрАЗ» посилається на рішення РНБО від 28.04.17 року про застосування санкцій до ТзОВ «Управляюча компанія «Група ГАЗ», до складу якої входить Ярославський моторний завод. Зокрема,один з таких листів ми знайшли  у відкритому доступі

 

Проте ще у 2017 році АМКУ вирішив суперечку щодо російських двигунів на користь МАЗу, про це писало видання «Наші гроші». Тоді низка облавтодорів зі структури ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (у Херсонській, Житомирській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернігівській, Львівській областях) прописала в тендерній документації вимоги щодо заборони використання у складі авто двигунів РФ. «Не допускається виготовлення країнами-агресорами»,- так було вказано у тендерній документації про двигуни.


За скаргою ПП «Торговий дім «МАЗ» Антимонопольний комітет України визнав дану вимогу дискримінаційною, зазначивши при цьому, що «Замовник не обгрунтував встановлення зазначеної вимоги лише до двигуна, а не до предмету закупівлі в цілому».


Повний текст рішення АМКУ щодо львівського автодору можна завантажити тут (тексти рішень АМКУ по справах були аналогічними): 


rshennya-vd-17_07_2017-4694.pdf [831,22 Kb] (cкачиваний: 0)  


Отже, логіка АМКУ така: навіть якщо двигун санкційний, товар в цілому – автомобіль МАЗ – вироблений білоруським виробником, а його немає в санкційному списку.


Нагадаємо, кременчуцькі комунальники теж отримують білоруські МАЗи з російськими двигунами - формально не заборонено.


Кременчуцьке «Теплоенерго» купить дві аварійки МАЗ у двійника фірми, яку забанив АМКУ

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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: сторінка АвтоКрАЗу у Фейсбук
Теги: АвтоКрАЗ КрАЗ МАЗ Нацгвардія Міноборони

Комментарии: 7

3 012
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:52

 А що важко здогадатися хто стоїть за Богдан Моторс і чому АМКУ став на захист двигунів ЯМЗ? Це вони мастаки простим людям  розказувати на ток-шоу про патріотизм та соромити дядька ,який купив дещо  з російського ширпотребу. А самі своє діло добре знають- гроші не пахнуть і крові на них не видно.


+13
996
route 66:
Сегодня, 12:00

Богдан Моторс це ж Петра контора?


+12
170
Saidis:
Сегодня, 12:48

ой,осел осла длиноухим зовет)) не так давно, при чем в самый разгар войны, КрАЗ так само лихо ставил на свои машины ЯМЗовские двигатели, которые затаскивали напрямую, с маленьким заездом в Беларусь)) тоже касалось и подшипников)) 

а как последний год на китай перешел, так сразу начал изображать из себя патриота)) 


+2
42
tyora777:
Сегодня, 12:57

Самое интересное в этом всем, что когда началась война, то все журналисты, военные, Бирюков (бывший советник Порошенко) друг перед другом воняли, что КрАЗ поставляет автомобили, оснащенные двигателем-агрессора, а именно ЯМЗ для тех кто не знает. КрАЗ заменил двигатель, прошел все испытания, все согласования, сертификацию, утверждено в документах МО двигатель Вичай. А теперь получается, что можно этого не делать было. И никто из журналистов эту тему практически не поднимает ни тогда (оно и понятно почему) и сейчас (не понятно почему). Пусть закроются все предприятия Украины, особенно стратегические, люди останутся без работы, уедут работать за границу. Не дай бог, что серъезное изменится в войне еще в более худшую сторону, некому ж будет защищать Родину. Экономика будет работать только на заграницу: РФ, Беларусь и т.д. Свой рынок умрет. Это не только КрАЗа касается. Всего. Вагоностроительного завода в том числе. Почему позволяют закупать за бюджетные деньги, еще раз подчеркиваю БЮДЖЕТНЫЕ, аналог своего производства да еще и оснащенный двигателем агрессора. Ни в одной больше стране мира такого нет. В Германии коммунальные все на Мерсах. А почему они не покупают Вольво, Рено, Сканию, КамАЗ. Это ж техника дешевле. Но там то понимают, что это налоги в государство, рабочие места и т.д. А у нас всякую фигню будут рассказывать за дешевле на 3 копейки, а в целом посчитают пусть сколько Украина недополучит по таким контрактам и сколько вреда ей будет нанесено.


+6
268
Кавоман:
Сегодня, 13:46

Цитата: Daniel Mroz

 А що важко здогадатися хто стоїть за Богдан Моторс і чому АМКУ став на захист двигунів ЯМЗ? Це вони мастаки простим людям  розказувати на ток-шоу про патріотизм та соромити дядька ,який купив дещо  з російського ширпотребу. А самі своє діло добре знають- гроші не пахнуть і крові на них не видно.

 

А при чому тут Богдан-моторс??? Ви текст читали - "Тендер виграло ТОВ «Спец-Ком-Сервіс»."??? А нагадати, хто відповідає за Нацгвардію? Та-дам - найпрофесійніший у зеро-уряді міністр МВС аваков!!!

 

Цитата: route 66

Богдан Моторс це ж Петра контора?

 

Вже більше 10 років не його.

А вам Петро Олексійович продовжує у під'їзді гадити?

 

 

Доречі. На Богданах стоять двигуни Вейчай, такі самі як на КрАЗах.

 


-5
1 257
Andrik.r:
Сегодня, 15:03

Бгг, дайте нам наперед грошей, а потім ми вам зробимо автомобілі, але це не точно ))).


0
3 404
zzzzzz:
Сегодня, 15:05

Цитата: Кавоман
А вам Петро Олексійович продовжує у під'їзді гадити?
а хто ж? Шахтарям, тим що прикували себе до каністр с пальним теж порох зп не віддає, все барижить...


0
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