Происшествия

Село під Кременчуком залишилося без газу

Сегодня, 11:15 Просмотров: 1 239 Комментариев: 1

Колодязь центрального газопроводу перекрили невідомі особи

120 приватних будинків села Ковалівка залишилось без газопостачання через дії хуліганів. Про це інформує ПрАТ «Кременчукгаз».


Служба «104» повідомила, що 17 лютого близько 20.50 на вулиці Богдана Хмельницького (Кривуші) виявили, що колодязь центрального газопроводу, який веде до села Ковалівка, перекритий невідомими особами. Зранку 18 лютого газовики відновлюють газопостачання.


В Аварійно-диспетчерській службі «Кременчукгазу» кажуть, що подібне втручання в роботу газопроводу сталося на новорічні свята. Тоді через перекриття колодязя в Дмитрівці без газу залишилося кілька населених пунктів. 


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: газ

Комментарии: 1

3 012
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:42

А чого в цих дєятелєй з Кременчукгаз сторонні особи мають вільний доступ до об'єктів газопостачання? Як за транспортування влупити окремим рахунком, то вони бігом, а як запори та замки поставити на ГРП та задвижках, щоб п'яниці та інші жартівники там не шастали, то ніяк не виходить


+18
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