Село під Кременчуком залишилося без газу

Сегодня, 11:15 Просмотров: 1 239 Комментариев: 1

120 приватних будинків села Ковалівка залишилось без газопостачання через дії хуліганів. Про це інформує ПрАТ «Кременчукгаз».





Служба «104» повідомила, що 17 лютого близько 20.50 на вулиці Богдана Хмельницького (Кривуші) виявили, що колодязь центрального газопроводу, який веде до села Ковалівка, перекритий невідомими особами. Зранку 18 лютого газовики відновлюють газопостачання.





В Аварійно-диспетчерській службі «Кременчукгазу» кажуть, що подібне втручання в роботу газопроводу сталося на новорічні свята. Тоді через перекриття колодязя в Дмитрівці без газу залишилося кілька населених пунктів.



