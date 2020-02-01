Винесли вирок чоловіку, який у Кременчуці застрелив батька

Сегодня, 13:03 Просмотров: 558 Комментариев: 2

11 лютого Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок обвинуваченому у порушенні ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Нагадаймо, 8 грудня 2019 року до патрульних звернулася «швидка». Лікарі не могли надати допомогу потерпілому, тому що в будинку перебував озброєний чоловік.





На місце події, на вулицю Заводську (приватний сектор Крюкова), прибули правоохоронці і виявили 66-річного чоловіка з вогнепальним пораненням. Його ушпиталили. Та потерпілий помер у лікарні.





За попередньою інформацією, нетверезий 38-річний син під час сварки дістав пістолет та вистрелив у батька.





В обвинувальному акті йдеться, що 8 грудня батько і син близько 17.30 перебували у дворі домогосподарства, розпивали спиртні напої (у крові загиблого виявили етиловий спирт в концентрації 1,5 проміле, що стосовно живої особи може відповідати середньому ступеню алкогольного сп'яніння). У цей час син демонстрував батьку свій револьвер системи «Флобер» й один раз вистрелив.





Після того, як батько зробив зауваження з приводу гучності пострілу, і попросив більше не стріляти та заховати револьвер, син почав його ховати у внутрішню кобуру. Під час цього випадково вистрелив один раз у груди потерпілого.





Того ж дня чоловік від отриманої травми помер в Кременчуцькій міській лікарні «Правобережна». Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок кульового сліпого поранення грудної клітини з вхідною раною на передній поверхні грудної клітини, що проникає в порожнину перикарду з наскрізним пораненням серця. Травма супроводжувалась крововиливом в навколосерцеву сумку та ускладнювалась тампонадою серця.





Позиція обвинуваченого

Засуджений в судовому засіданні свою вину визнав повністю і пояснив суду, що дійсно скоїв злочин при обставинах, вказаних в обвинувальному акті.





8 грудня близько 17.00 він повернувся з міста, де придбав пневматичний пістолет додому. Разом з батьком у дворі домогосподарства випали 0,5 л горілки на двох. У цей час він демонстрував батьку придбаний пневматичний пістолет, з якого вони разом зробили кілька пострілів.





Після цього він показав батьку належний йому револьвер системи «Флобер», при цьому здійснив один постріл. Після того, як батько зробив йому зауваження з приводу гучності пострілу, і попросив не стріляти та заховати револьвер, він випадково один раз вистрелив в грудну клітину батька.





Щиро розкаявся в скоєному і прохав його суворо не карати.





Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 5 років обмеження волі.





На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо обвинувачений протягом призначеного іспитового строку в 3 роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов'язки.





Також чоловік має заплатити на користь держави документально підтверджені судові витрати за проведення експертиз в сумі 5 652,36 грн.





Вирок може бути оскаржений у Полтавському апеляційному суді через Крюківський районний суд Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.