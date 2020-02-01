У Полтаві викрили адвоката, який вимагав у колеги чверть мільйона гривень

Сегодня, 13:08 Просмотров: 543

За ці гроші юрист обіцяв, що правоохоронці не відкриють кримінальну справу щодо колеги

Співробітники Управління СБУ в Полтавській області викрили адвоката, ймовірно причетного до одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба відомства.





Юрист вимагав гроші від полтавця, який займався юридичною практикою. За 10 тисяч доларів він обіцяв колезі вплинути на правоохоронців, щоб вони не притягували його до кримінальної відповідальності за нібито надання адвокатських послуг без юридичної освіти.





Чоловіка затримали в одному із закладів відпочинку Полтави під час одержання всієї суми хабаря. Затриманому оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.



