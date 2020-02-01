Кікбоксери з Кременчука підкорили міжнародний ринг у Туреччині

Сегодня, 13:32 Просмотров: 265

Двоє кікбоксерів з Кременчука В'ячеслав Андреєв та Богдан Копкін виступили на міжнародному турнірі з кікбоксингу FFC 4. Змагання проходили у турецькому місті Аланія. Вихованці тренера Олега Скирти з клубу «Шторм», Чемпіони України і світу ISKA, змогли частково підкорити міжнародний ринг.





Андреєв В'ячеслав по очках переміг представника Туреччини Кенана Услу.





- Результати виступів закономірні. В'ячеслав повністю виконав план на бій. Не мав проблем з вагою та пройшов повний 8 тижневий цикл підготовки. Це дало результат – перемогу в бою з турецьким візаві. Турецький боєць дуже здивував своїм умінням «тримати удар», адже пропускав досить потужні удари й ні одного разу не був у нокдауні, - поділився з «Телеграфом» тренер Олег Скирта.





Копкін Богдан на жаль поступився за очками Сонеру Сену.





- Богдан мав великі проблеми з вагою, тому в поєдинку виглядав досить повільним. Суперник був прохідним для Богдана, проте екстремальна «згонка» ваги не залишила сил на проведення бою, – додав тренер.