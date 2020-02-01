Взяли під варту третього із банди, яка катувала полтавського таксиста заради грошей

Сегодня, 14:04 Просмотров: 434 Комментариев: 2

Взяли під варту третього фігуранта, який брав участь у розбої щодо полтавського таксиста. Нападнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), - повідомляє прокуратура Полтавської області. Ще двох учасників взяли під варту раніше.









Нагадаймо, злочин стався 4 лютого цього року. Двоє полтавців викликали таксі. Коли авто приїхало, чоловіки погрожуючи пістолетами, наказали водію віддати усі гроші. Почувши відмову, один із них кілька разів вистрелив потерпілому в обличчя та руку.





Таксистові тричі вдавалося тікати, але його наздоганяли, стріляли та били. Згодом потерпілого нападники силоміць заштовхали в автомобіль, закрили очі та привезли в орендовану квартиру, де чекав третій підозрюваний.





Таксиста обшукали, забрали мобільний телефон, документи, банківську картку, а потім знову побили і почали вимагати пароль для входу в мобільний додаток для одержання кредитів. Після чергових ударів чоловік повідомив нападникам вказану інформацію, що дало змогу останнім отримати 4 тисячі гривень.





Після цього один із банди сказав, що треба тікати. Таксистові закрили обличчя рушником, вивели з квартири та відвезли на узбіччя дороги, де один із зловмисників, погрожуючи ножем, почав запитувати пароль від ще одного мобільного додатка. Проте на дорозі з’явилися двоє невідомих, що налякало нападників. Вони сіли в автомобіль і поїхали, але невдовзі їх затримали правоохоронці.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.



