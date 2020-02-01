Поліція натрапила на п'яного за кермом у селі поблизу Кременчука

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17 лютого біля села Підлужного кременчуцькі патрульні натрапили на водія за кермом напідпитку.





За інформацією пресслужби патрульної поліції, близько 21.00 інспектори зупинили авто ЗАЗ 110307. Під час перевірки документів вони помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд керманич погодився. Результат — 1,92 проміле алкоголю.





Охоронці порядку склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування автомобілем. Надалі остаточне рішення щодо притягнення його до відповідальності прийматиме суд.





Поліція нагадує, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП: