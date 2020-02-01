Происшествия

Поліція натрапила на п'яного за кермом у селі поблизу Кременчука

Сегодня, 14:31 Просмотров: 293

 

Результат огляду водія показав 1,92 проміле алкоголю

17 лютого біля села Підлужного кременчуцькі патрульні натрапили на водія за кермом напідпитку. 


За інформацією пресслужби патрульної поліції, близько 21.00 інспектори зупинили авто ЗАЗ 110307. Під час перевірки документів вони помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд керманич погодився. Результат — 1,92 проміле алкоголю.


Охоронці порядку склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування автомобілем. Надалі остаточне рішення щодо притягнення його до відповідальності прийматиме суд.


Поліція нагадує, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння водій несе адміністративну відповідальність згідно зі статтею 130 КУпАП:

  • на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень та позбавлення права керування на 1 рік;
  • якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 20 400 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;
  • у випадку, якщо керманич втретє за рік керував авто у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель село полиция админпротокол
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