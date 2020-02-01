Происшествия

На вулиці Леонова дерево «прилягло» на вантажівку

Сегодня, 10:01 Просмотров: 464

 

Дерево з машини прибрали рятувальники

У ніч на 20 лютого у Кременчуці на вулиці Леонова, біля будинку №4, на вантажівку впала деревина.


Як повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, рятувальники бензопилою розрізали дерево та «звільнили» автомобіль.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: ДСНС
Теги: дерево упало дерево вантажівка
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