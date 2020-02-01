На вулиці Леонова дерево «прилягло» на вантажівку

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У ніч на 20 лютого у Кременчуці на вулиці Леонова, біля будинку №4, на вантажівку впала деревина.





Як повідомило Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, рятувальники бензопилою розрізали дерево та «звільнили» автомобіль.



