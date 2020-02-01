Come'n'Prove - «Прийди та доведи»: у Кременчуці відбувся національних відбір

Сегодня, 10:32 Просмотров: 192

15 та 16 лютого у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» відбувся національний відбір до складу збірної команди України серед гравців 2008 року народження. За інформацією пресслужби Української молодіжної хокейної ліги, участь у змаганнях взяли 84 юних хокеїсти з різних куточків нашої держави.





Захід був організований комітетом дитячо-юнацького хокею ФХУ за підтримки міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation

Відбір пройшов під гаслом: Come & Prove – «Прийди та доведи», що означає рівність стартових позицій та шансів для кожного з учасників заходу.





За підсумками заходу буде створено сезонний рейтинг спортсменів залежно від їх ігрових амплуа та визначено склади команд які вже навесні цього року візьмуть участь в міжнародних турнірах. Також гравці отримають результати тестування та рекомендації з індивідуальної технічної підготовки.