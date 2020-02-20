Часть задержанных в Новых Санжарах радикалов – не местные

Сегодня, 11:01 Просмотров: 409 Комментариев: 1

По результатам вчерашнего противостояния полиции и граждан в Новых Санжарах во время «коронавирусной паники» были задержаны 24 человека. Полиция открыла два уголовных производства* – по факту массовых беспорядков и по факту нападения на сотрудника правоохранительного органа (мужчина пытался наехать автомобилем на сотрудников полиции).





23 из задержанных уже отпущены после идентификации, а 1 человек (тот, который пытался наехать на полицейских) ещё под стражей.





Как сообщил «Телеграфу» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев, полицейские задерживали людей из группы радикально настроенных граждан, которые жгли костры, устраивали баррикады, бросали камнями и другими предметами в правоохранителей, а также в автобусы с гражданами, которых эвакуировали из Китая.









Большая часть задержанных – местные жители, но среди них были и приезжие. Откуда они и по какой причине приехали – разбираются следователи Нацполиции.

– Был виден след приезжих, – сообщил Юрий Сулаев, не уточнив сколько именно их было.





Часть молодых людей, которые находились в Новых Санжарах ещё перед радикальными беспорядками, подтверждали журналистам, что они не местные жители. Откуда они – не говорили.

Радикалы установили в пяти локациях на пути следования автобусов сооружения, похожие на баррикады и подожгли их. Бросали камни и другие предметы в полицейских у которых не было щитов. По словам Юрия Сулаева, у большинства полицейских не было даже резиновых палок, так как никто не ожидал такого развития событий, а была задача демонстрировать максимально мирную позицию.

Уголовные производства открыты по ч.1 ст.294 («Массовые беспорядки») и ч.2 ст.345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины.