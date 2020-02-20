Происшествия

Часть задержанных в Новых Санжарах радикалов – не местные

Сегодня, 11:01 Просмотров: 409 Комментариев: 1

 

В полиции утверждают, что устанавливают причины действий каждого из участников радикальной группы граждан

По результатам вчерашнего противостояния полиции и граждан в Новых Санжарах во время «коронавирусной паники» были задержаны 24 человека. Полиция открыла два уголовных производства* – по факту массовых беспорядков и по факту нападения на сотрудника правоохранительного органа (мужчина пытался наехать автомобилем на сотрудников полиции).


23 из задержанных уже отпущены после идентификации, а 1 человек (тот, который пытался наехать на полицейских) ещё под стражей.


 

 

Как сообщил «Телеграфу» начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев, полицейские задерживали людей из группы радикально настроенных граждан, которые жгли костры, устраивали баррикады, бросали камнями и другими предметами в правоохранителей, а также в автобусы с гражданами, которых эвакуировали из Китая.

 

 


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Большая часть задержанных – местные жители, но среди них были и приезжие. Откуда они и по какой причине приехали – разбираются следователи Нацполиции.

 

– Был виден след приезжих, – сообщил Юрий Сулаев, не уточнив сколько именно их было.


Часть молодых людей, которые находились в Новых Санжарах ещё перед радикальными беспорядками, подтверждали журналистам, что они не местные жители. Откуда они – не говорили. 

 

Радикалы установили в пяти локациях на пути следования автобусов сооружения, похожие на баррикады и подожгли их. Бросали камни и другие предметы в полицейских у которых не было щитов. По словам Юрия Сулаева, у большинства полицейских не было даже резиновых палок, так как никто не ожидал такого развития событий, а была задача демонстрировать максимально мирную позицию.

 

Уголовные производства открыты по ч.1 ст.294 («Массовые беспорядки») и ч.2 ст.345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины.

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Автор: Стас Константинов Источник фото: ГУ НП в Полтавской области
Теги: Новые Санжары полиция

Комментарии: 1

3 386
Дмитрий:
Сегодня, 11:14

у большинства полицейских не было даже резиновых палок, так как никто не ожидал такого развития событий, а была задача демонстрировать максимально мирную позицию

и бтр надувной ))

 

Был виден след приезжих...

Радикалы установили...

их 2013/14 ничему не научил 


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