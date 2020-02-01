Кременчуг

«Закрой окна, погаси свет»: сегодня Кременчуг может накрыть вонь

Сегодня, 11:33 Просмотров: 2 572 Комментариев: 5

 

Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

Сегодня в Кременчуге может вонять в воздухе. По данным лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии, ночью и утром (до 11.00) 21 и 22 февраля ожидается увеличение загрязнения воздуха в связи с наступлением неблагоприятных метеоусловий, обусловленных влиянием антициклона, слабым ветром северо-восточного направления, низким слоем вертикального перемешивания воздушных масс, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

 

Промышленные предприятия города предупреждены об ухудшении метеоусловий для внесения корректив в техпроцесс.


Кременчужанам рекомендуют по возможности не использовать собственный автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания в этот период.

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: здоровье загрязнение вонь

Комментарии: 5

763
AMD:
Сегодня, 11:42

Погода виновата, что не успевает разносить ядовитые выбросы ?


+12
768
shoni1970:
Сегодня, 12:23

А что, ассенизаторы таки слились под горисполкомом?



 


+12
1 191
inattentive:
Сегодня, 14:31

Чтобы ПДК (концетрат загрязнения) не "собирался" в одном месте ,районе . необходимо строить дымоотводящие трубы как можно больше и выше. Знаю , сейчас про фильтровальные станции начнут вспоминать , но прежде чем написать , немножко поучите Экологию и Эконимику. В нашей стране проще платить штрафы и дальше работать. Хотя сейчас толком контролирующих служб и лабораторий нет. Где к примеру делась служба экологии ? (да, служба была не очень , но хоть как то "гоняли" предприятия по выбросам и мусору). 


0
1 498
solod:
Сегодня, 14:39

Цитата: inattentive
Чтобы ПДК (концетрат загрязнения) не "собирался" в одном месте ,районе . необходимо строить дымоотводящие трубы как можно больше и выше.

 

Когда я учился, то профессора говорили: Чем дальше от нас прогресс, тем выше наши трубы. 


0
985
hunter:
Сегодня, 14:58

Я думаю это страх власти после заворушек в Санжарах,вот и травят нас чтобы не вышли на улицу.


0
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