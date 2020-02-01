«Закрой окна, погаси свет»: сегодня Кременчуг может накрыть вонь

Сегодня, 11:33 Просмотров: 2 572 Комментариев: 5

Сегодня в Кременчуге может вонять в воздухе. По данным лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Кременчуга Полтавского областного центра гидрометеорологии, ночью и утром (до 11.00) 21 и 22 февраля ожидается увеличение загрязнения воздуха в связи с наступлением неблагоприятных метеоусловий, обусловленных влиянием антициклона, слабым ветром северо-восточного направления, низким слоем вертикального перемешивания воздушных масс, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Промышленные предприятия города предупреждены об ухудшении метеоусловий для внесения корректив в техпроцесс.





Кременчужанам рекомендуют по возможности не использовать собственный автотранспорт с двигателями внутреннего сгорания в этот период.