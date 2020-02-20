Полтавська облрада зібралась на позачергову сесію через протести у Нових Санжарах (трансляція)

Сегодня, 11:57 Просмотров: 1 184 Комментариев: 1

Депутати підготували звернення до Зеленського, Кабміну та Верховної Ради

21 лютого депутати Полтавської обласної ради зібрались на позачергову сесію, на яку винесли одне питання: про ситуацію щодо розміщення в медичному центрі «Нові Санжари» громадян, евакуйованих із м. Ухань (КНР).











Депутати підготували звернення до Зеленського, Кабміну та Верховної Ради, щодо ситуації, яка склалася.





У заяві йдеться, що реакція місцевих мешканців без сумнівів є ненормальною, але закономірною. Депутати нарікають, що не було проведено жодної роз’яснювальної роботи. А про фактичне направлення евакуйованих саме у Нові Санжари стало відомо в останній момент.





Задля вирішення проблеми просять 300 млн грн на будівництво спеціальних боксів. Карантинні бокси пропонують добудувати до Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, який розташований у Полтавському районі в селі Супунівка.



