Здоровье, Политика, Полтавщина

Полтавська облрада зібралась на позачергову сесію через протести у Нових Санжарах (трансляція)

Сегодня, 11:57 Просмотров: 1 184 Комментариев: 1

Депутати підготували звернення до Зеленського, Кабміну та Верховної Ради

21 лютого депутати Полтавської обласної ради зібрались на позачергову сесію, на яку винесли одне питання: про ситуацію щодо розміщення в медичному центрі «Нові Санжари» громадян, евакуйованих із м. Ухань (КНР).


У Нових Санжарах коронавірусна паніка: попри протести, евакуйованих українців привезли до санаторію



Депутати підготували звернення до Зеленського, Кабміну та Верховної Ради, щодо ситуації, яка склалася.


У заяві йдеться, що реакція місцевих мешканців без сумнівів є ненормальною, але закономірною. Депутати нарікають, що не було проведено жодної роз’яснювальної роботи. А про фактичне направлення евакуйованих саме у Нові Санжари стало відомо в останній момент.


Задля вирішення проблеми просять 300 млн грн на будівництво спеціальних боксів. Карантинні бокси пропонують добудувати до Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, який розташований у Полтавському районі в селі Супунівка.


 

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Автор: Руслана Горгола Видео: Полтавська обласна рада Источник видео: youtube.com
Теги: сессия облсовета коронавирус

Комментарии: 1

4 050
почемучка:
Сегодня, 12:32

Щоб в них так їхні теефони працювали - вони сказали, а через 30 секунд їх почули, і навпаки. Шо це за галімий прямий ефір?


+3
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