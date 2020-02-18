Убил из-за давней обиды: подозреваемого в убийстве на остановке в Кременчуге отправили в СИЗО

Сегодня, 17:40 Просмотров: 2 696 Комментариев: 4

Подозреваемый несколько раз выстрелил из пистолета в 34-летнего мужчину. Пули попали в грудную клетку

20 февраля Автозаводский райсуд Кременчуга избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве на остановке общественного транспорта «Водоканал» 18 февраля. Его отправили на время следствия под стражу на 2 месяца без права внесения залога – до 18 апреля. Об этом сообщает портал Судебной власти Украины.

Подозреваемый несколько раз выстрелил из пистолета в 34-летнего мужчину. Пули попали в грудную клетку. От полученных ранений, мужчина умер в больнице.

31-летнего стрелка подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Полтавской области, мужчина, по предварительной информации, совершил убийство из-за давней личной обиды.