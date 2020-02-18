Происшествия

Убил из-за давней обиды: подозреваемого в убийстве на остановке в Кременчуге отправили в СИЗО

Сегодня, 17:40 Просмотров: 2 696 Комментариев: 4

 

Подозреваемый несколько раз выстрелил из пистолета в 34-летнего мужчину. Пули попали в грудную клетку

20 февраля Автозаводский райсуд Кременчуга избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве на остановке общественного транспорта «Водоканал» 18 февраля. Его отправили на время следствия под стражу на 2 месяца без права внесения залога – до 18 апреля. Об этом сообщает портал Судебной власти Украины.

 

Подозреваемый несколько раз выстрелил из пистолета в 34-летнего мужчину. Пули попали в грудную клетку. От полученных ранений, мужчина умер в больнице.

 

31-летнего стрелка подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.  

 

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Полтавской области, мужчина, по предварительной информации, совершил убийство из-за давней личной обиды.

4
Автор: solod
Теги: убийство водоканал остановка суд

Комментарии: 4

2 302
Dmitriys:
Сегодня, 18:02

Так а пистолет что травмат? В зимней одежде и всеровно наглухо?  Мне вот очень интересна история пистолета.


+7
2 405
ИМХО:
Сегодня, 18:07

"Жил был у бабушки серенький козлик"... Не?!


-1
281
Кавоман:
Сегодня, 19:11

Цитата: Dmitriys

Так а пистолет что травмат? В зимней одежде и всеровно наглухо?  Мне вот очень интересна история пистолета.

 

А що, якщо травмат, можно не по кінцівках стріляти?

 

Стріляв впритул, не один і не два рази. Больовий шок, внутрішня кровотеча, ще щось. 

100% умисне вбивство, і не важливо чим - ПМ, травмат, ніж, битка, сокира, молоток ....


+3
4 365
Solenoid:
Сегодня, 20:40

>> Мне вот очень интересна история пистолета. Думаю резина переделанная под боевые патроны.

И да, по хорошему надо не в СИЗО, а к стене ставить этого ублюдка.

+1
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