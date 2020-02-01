12 тисяч грн — за документи на трактор: на Полтавщині СБУ викрила держслужбовця на хабарі

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На Полтавщині співробітники СБУ та слідчі Нацполіції викрили держслужбовця одного з відділів Головного управління Держпродспоживслужби в області на одержанні хабара у 12 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті Національної поліції Полтавської області.





За версією слідства, провідний інспектор Управління організаційно-господарського забезпечення вимагав від місцевого мешканця саме таку суму за «тіньову послугу»: обіцяв чоловіку зареєструвати його трактор без необхідних документів та за спрощеною процедурою. Під час обшуків на робочому місці посадовця вилучили гроші та чисті бланки з підписами і печатками.





У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.