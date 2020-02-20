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«Как вам не стыдно!»: доктор Комаровский записал обращение к протестующим в Новых Санжарах

Сегодня, 17:02 Просмотров: 3 187 Комментариев: 12

 

Никакой угрозы жизни нет

20 февраля доктор Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей - записал видеообращение «к высокоморальным соотечественникам, которые не очень довольны тем, что несколько прилетевших из Китая украинцев некоторое время поживут неподалеку»...


У Нових Санжарах коронавірусна паніка: між жителями та правоохоронцями відбуваються сутички


В нём врач уверяет, что к нам прилетели абсолютно здоровые люди, ни их жизни, ни жизни остальных украинцев ничего не угрожает и взывает к здравому смыслу протестующих.


- Коронавирус не летает по воздуху! Он передаётся при тесном контакте с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит, - говорит Комаровский. - Вместо того, чтобы протянуть руку помощи... Как вам не стыдно! Что вы творите? Прекратите эту панику. Занимайтесь лучше своими детьми и своей безопасностью, подумайте о том, как правильно профилактировать ОРВИ, как гулять с детьми, как привиться от гриппа.


3
Автор: Руслана Горгола Видео: Доктор Комаровский Источник видео: youtube.com
Теги: Комаровский коронавирус Новые Санжары

Комментарии: 12

406
Lyolya:
Сегодня, 17:05

Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём ...


+19
978
hunter:
Сегодня, 17:06

Воо *** высказал свое слово,тем самым наверное родственников отправил  подальше.


+12
3 383
Дмитрий:
Сегодня, 17:13

Жулик и шарлатан

 

Кстати, 10 дней изоляции эвакуированными уже прошло. 

Ждите и встречайте (кто здесь в комментариях нехатаскрайники). ПроявИте "сознательность", "будьте настоящими украинцами" с не"отбитьіми мозгами". Може и бубочка придет.

 

Уже скоро. И недалеко.


+3
544
Зорин:
Сегодня, 17:18

А в Тернополь почему  не написал?


+12
100
alexradion:
Сегодня, 17:40

В Н.Санжарах проявилась вся суть "нашого мудрого народу".Держу пари,что если бы тем самолетом с экскурсии возвращались школьники Новосанжарской школы,а их не хотели принимать где-нибудь в Бердычеве,то это быдло уже писало бы жалобы в ООН и ЕСПЧ,"шо їхніх дітей щитають заразними і не пускають в Україну".


+6
3 383
Дмитрий:
Сегодня, 17:49

Цитата: alexradion

В Н.Санжарах проявилась вся суть "нашого мудрого народу".Держу пари,что если бы тем самолетом с экскурсии возвращались школьники Новосанжарской школы,а их не хотели принимать где-нибудь в Бердычеве,то это быдло уже писало бы жалобы в ООН и ЕСПЧ,"шо їхніх дітей щитають заразними і не пускають в Україну".

я как представитель "мудрого народа" не верю в способность нашей власти решить ету проблему (что и показано безудерньім трешем уже сутки - а как самолет кружил полдня - уже забьіли ?).

 

если б зебоба с аваковьім, коморовским, минздравом, и прочими слугами народа за 1-2-7 дней заранее рассказали - и сегодня лично приехали и встретили самолет, проводили в медучреждение (и почему в Н.Санжарах ? - тот еще вопрос, а не в профильное).

 

а так они показали презрение к людям своими словами о морали к тем, кто действительно столкнулся с ими же созданной проблемой


+7
100
alexradion:
Сегодня, 17:56

Каков народ-такое и правительство...


+5
2 302
Dmitriys:
Сегодня, 17:59

Особенно люди так интересно говорят с нами не посоветывались. Вот уж унас народ любит чтоб к ним с поклонами приходили поумоляли дали деньги. Да сложилась сложная ситуция в стране но разве Зеленский за год должен быть построить хорошую медицину? Больше 20 лет политики воровали деньги не строили больницы и эфективные карантинные заведения. А виноват Зеленский????????? Где Ваш Порошенко который у Власти 1998 года который такой патриот что хоть памятник пора возводить где они все??? Сидят на попе ровно и боятся тявкнуть чтоб не потерять рейтинг. 


+2
3
StarПёр:
Сегодня, 17:59

Ну если так, то вопросов больше не имею. Раз безопасность гарантированна, пусть Комаровский, Зеленский и Dmitriys

лично расцелуют в засос всех эвакуированных, и будем считать что вопрос закрыт. Можно селить в Новосанжары.


+8
3 440
zzzzzz:
Сегодня, 18:17

Цитата: Дмитрий
если б зебоба с аваковьім, коморовским, минздравом, и прочими слугами народа за 1-2-7 дней заранее рассказали - и сегодня лично приехали и встретили самолет, проводили в медучреждение (и почему в Н.Санжарах ? - тот еще вопрос, а не в профильное).   а так они показали презрение к людям своими словами о морали к тем, кто действительно столкнулся с ими же созданной проблемой
Полностью согласен.Ну и старые песни о главном, зелеботы на зарплате....
Цитата: Dmitriys
Больше 20 лет политики воровали деньги не строили больницы и эфективные карантинные заведения. А виноват Зеленский????????? Где Ваш Порошенко
пороха год как нет. чо с зеленским? Как там свинарчуки? чего порох не сбежал и не сидит? 


+2
2
A_D:
Сегодня, 19:51

А вот интересно.. вирус уже точно есть в Европе... если гахнет там... куда оттуда людей девать? Этих только 49 и сколько кипеша... в Европе наших гараздо больше.... 


+2
4 365
Solenoid:
Сегодня, 20:53

Этот клоун кумарит уже. Везде своё рыло сует. Но оно и понятно, его попросили толкнуть эту гнилую телегу. Кстати, сайт миротворца так же пригрозил вносить в свои списки всех, кто против зараженных и выступает против распространения болезни. Тоже гнилые оказались. Согласен с StarПёр. так же предлагаю сяким аваковым и прочим эти две недели прожить в Санжарах. На собственном примере показать, что зараженных там нет, так сказать.

И пусть приезжает в Санжары и расскажет лично. Так же пошлют нах, как авакова и местного какого-то хмыря. Губера вроде. Как и пошлют гончурука. Умник, б...!

0
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