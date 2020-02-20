«Как вам не стыдно!»: доктор Комаровский записал обращение к протестующим в Новых Санжарах
Сегодня, 17:02Просмотров: 3 187Комментариев: 12
Никакой угрозы жизни нет
20 февраля доктор Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей - записал видеообращение «к высокоморальным соотечественникам, которые не очень довольны тем, что несколько прилетевших из Китая украинцев некоторое время поживут неподалеку»...
В нём врач уверяет, что к нам прилетели абсолютно здоровые люди, ни их жизни, ни жизни остальных украинцев ничего не угрожает и взывает к здравому смыслу протестующих.
- Коронавирус не летает по воздуху! Он передаётся при тесном контакте с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит, - говорит Комаровский. - Вместо того, чтобы протянуть руку помощи... Как вам не стыдно! Что вы творите? Прекратите эту панику. Занимайтесь лучше своими детьми и своей безопасностью, подумайте о том, как правильно профилактировать ОРВИ, как гулять с детьми, как привиться от гриппа.