Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 18:01
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
21 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Приходько, 113-135;
- ул. Верхнеднепровская, 3-21;
- Александрийская, 5-23;
- пер. Фурманова, 4-27.