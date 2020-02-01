За рухом тролейбусу «1+» можна слідкувати онлайн

Сегодня, 15:03 Просмотров: 1 072

У додатку для смартфонів «Infobus» з'явилася можливість слідкувати за рухом єдиного тролейбусу «1+», який рухається у напрямку «Квартал 304» - «Річковий вокзал».





Кременчук у Infobus з'явився взимку 2017 року – додаток показував приблизно 50% маршруток, у яких були встановлені GPS-датчики.









Нагадаємо, що наприкінці січня до району Петрівки запустили тролейбус на автономному ходу. Переробити тролейбус на автономний хід коштувало 775 000 гривень. Для того, щоб запустити нову тролейбусну лінію довелося ремонтувати дорогу та робити розворот для транспорту. Минулого року міський голова на засіданні президії голів фракцій повідомив, що ймовірно, тролейбус з Петрівки рухатиметься не до річкового вокзалу, а розвертатиметься в районі підстанції (біля «Міського саду»), з метою зменшити інтервал руху транспорту. Проте від цієї ідеї відмовилися й продовжили рух маршруту «1+» до «Річкового вокзалу».