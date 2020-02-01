Происшествия

У Полтаві жінка заплатила за печиво фальшивим «Сковородою»

Сегодня, 15:30 Просмотров: 1 949 Комментариев: 1

 

Касир помітив підробку та натиснув тривожну кнопку

У полтавському продовольчому супермаркеті працівники поліції охорони затримали жінку, яка в магазині розрахувалась фальшивими грошима. Про це інформує Управління поліції охорони в Полтавській області.


 


Жінка дала на касі 500 гривень за пакунок печива. Касир маркету помітив на купюрі ознаки підробки, тож одразу натиснув тривожну кнопку. Коли жінка побачила, що спроба розрахуватись фальшивими грошима не вдалась, кинулась навтьоки. Але на виході її затримали працівники поліції охорони.


Власницю несправжньої купюри передали слідчо-оперативній групі Полтавського відділу поліції для документування обставин події та винесення відповідного процесуального рішення.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Управління поліції охорони в Полтавській області, фейсбук
Теги: Полтава деньги подделка фальшивые деньги

Комментарии: 1

1 065
s2e7r8g:
Сегодня, 15:46

А ещё не мешало бы проверить эту дамочку на предмет впаривания фальшивок пенсионерам под видом "денежной реформы и обмена купюр"


+7
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