У Полтаві жінка заплатила за печиво фальшивим «Сковородою»

Сегодня, 15:30 Просмотров: 1 949 Комментариев: 1

У полтавському продовольчому супермаркеті працівники поліції охорони затримали жінку, яка в магазині розрахувалась фальшивими грошима. Про це інформує Управління поліції охорони в Полтавській області.









Жінка дала на касі 500 гривень за пакунок печива. Касир маркету помітив на купюрі ознаки підробки, тож одразу натиснув тривожну кнопку. Коли жінка побачила, що спроба розрахуватись фальшивими грошима не вдалась, кинулась навтьоки. Але на виході її затримали працівники поліції охорони.





Власницю несправжньої купюри передали слідчо-оперативній групі Полтавського відділу поліції для документування обставин події та винесення відповідного процесуального рішення.