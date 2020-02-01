Кременчуг, Потребитель

Завтра без електрики залишиться велика частина Крюкова

Сегодня, 16:05 Просмотров: 1 024

 

Перебої з електрикою триватимуть з 06.00 до 18.00

18 лютого, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів Крюкова можливі перебої з електрикою.

 

Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами:

  • вул. Космонавтів, 2-89;
  • вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
  • вул. Чумацький шлях,45-67;
  • вул. Приходька, 112-142;
  • вул. Соломії Крушельницької, 1-63;
  • вул. Одеська, 6-31;
  • вул. Печерського, 2-60;
  • вул. Мєндєлєєва, 6-24;
  • вул. Різдвяна, 18-43;
  • вул. Ріхарда Зорге, 1-17;
  • вул. Василя Стуса, 1-42;
  • вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
  • вул. Ліщинова, 1-46;
  • вул. Ростовська, 5-42;
  • вул. 3-х Космонавтів, 89-91;
  • вул. Івана Миколайчука, 18-37;
  • вул. Чорноморська, 4-34;
  • вул. Тіниста, 1-48;
  • пров. Гайдамацький, 2-45;
  • пров. Михайлівський, 1-20;
  • пров. Пилипа Орлика, 3-24;
  • пров. Самойлівський, 2-93;
  • пров. Космічний, 1-19;
  • пров. Автобусний, 1-36;
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • пров. Вагонобудівний, 1-22;
  • пров. Паторжинського, 1-12;
  • пров. Івана Миколайчука, 6-37;
  • пров. Кленовий, 2-22; Пшеничний, 2-13;
  • пров. Крем’яний, 4-16;
  • пров. Лубенський, 1-59;
  • пров. Заводський, 4-10;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • пров. Одеський, 1-8;
  • пров. Патріса Лумумби, 4-18;
  • пр. Самойлівський, 2-17;
  • туп. Самойлівський, 2-6.
2
Автор: solod
Теги: отключение света відключення електроенергії Крюків
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх