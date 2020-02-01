Завтра без електрики залишиться велика частина Крюкова
Сегодня, 16:05
Просмотров: 1 024
Перебої з електрикою триватимуть з 06.00 до 18.00
18 лютого, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів Крюкова можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами:
- вул. Космонавтів, 2-89;
- вул. Академіка Герасимовича, 51-84;
- вул. Чумацький шлях,45-67;
- вул. Приходька, 112-142;
- вул. Соломії Крушельницької, 1-63;
- вул. Одеська, 6-31;
- вул. Печерського, 2-60;
- вул. Мєндєлєєва, 6-24;
- вул. Різдвяна, 18-43;
- вул. Ріхарда Зорге, 1-17;
- вул. Василя Стуса, 1-42;
- вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
- вул. Ліщинова, 1-46;
- вул. Ростовська, 5-42;
- вул. 3-х Космонавтів, 89-91;
- вул. Івана Миколайчука, 18-37;
- вул. Чорноморська, 4-34;
- вул. Тіниста, 1-48;
- пров. Гайдамацький, 2-45;
- пров. Михайлівський, 1-20;
- пров. Пилипа Орлика, 3-24;
- пров. Самойлівський, 2-93;
- пров. Космічний, 1-19;
- пров. Автобусний, 1-36;
- пров. Грузинський, 11-27;
- пров. Вагонобудівний, 1-22;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- пров. Івана Миколайчука, 6-37;
- пров. Кленовий, 2-22; Пшеничний, 2-13;
- пров. Крем’яний, 4-16;
- пров. Лубенський, 1-59;
- пров. Заводський, 4-10;
- пров. Лисенка, 1-16;
- пров. Одеський, 1-8;
- пров. Патріса Лумумби, 4-18;
- пр. Самойлівський, 2-17;
- туп. Самойлівський, 2-6.