Завтра без електрики залишиться велика частина Крюкова

Сегодня, 16:05 Просмотров: 1 024

Перебої з електрикою триватимуть з 06.00 до 18.00

18 лютого, у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів Крюкова можливі перебої з електрикою.

Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами: