Без права на помилку: «Кремінь» зіграв з «Олександрією» U-19

Сегодня, 16:32 Просмотров: 532

Сьогодні, 17 лютого, на стадіоні «Кремінь-Арена» футболісти «Кременя» зіграли черговий контрольний матч. Підопічні Сергія Свистуна зіграли з «Олександрією» U-19.





«Кремінь» - «Олександрія» U-19 - 1:2 (1:1)

«Кремінь»: Влад Закорський та 10 ГНП, у другому таймі вийшли: Іван Куць, Іван Янаков та 9 ГНП

«Олександрія» U-19: Борисенко, Гезело, Дубілей, Чапала, Хобта, Мустафаєв, Лучка, Гогітідзе, Богдан, Каранга, Віктор. У другому таймі на заміну вийшли: Серієнко, Іванов, Настусенко, Диянчук, Калінін





Більше моментів було у наших гравців, проте рахунок у матчі відкрили суперники. На 34 хвилині рахунок у матчі став - 0:1. За кілька хвилин Артем Козлов зарядив у ворота олександрійців, але сейв від голкіпера врятував команду гостей. Під завісу першого тайму гравець на перегляді зрівняв рахунок, забив гол у роздягальню - 1:1.





В середині другого тайму воротар «Кременя» помиляється на виході й арбітр ставить одинадцятиметровий у наші ворота. Гравець на перегляді виправив свою помилку й врятував команду від пропущеного. До кінця гри суперникам все-таки вдалося забити гол у наші ворота - 1:2.









Зараз основне завдання команди переглянути потенційних новачків. У новачків є одна можливість зіграти за кременчуцьку команду, як говорять без права на помилку.





Наступний матч «Кремінь» зіграє 19 лютого о 13.00. На стадіоні «Кремінь-Арена» наші футболісти зіграють з «Гірником» Кривий Ріг.