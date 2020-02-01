Водоканал із лютого підвищив тарифи на воду та каналізацію для приватного сектору

Рішення про нові тарифи для населення ухвалила НКРЕКП. Проте для мешканців багатоквартирних будинків тарифи набудуть чинності лише з 1 травня цього року
«Кременчукводоканал» повідомив про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення із 5 лютого. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 4 лютого. Тарифи (у сумі на обидві послуги) зросли на 20%. Раніше (у січні) водоканал провів слухання щодо проєкту рішення НКРЕКП.
«Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж) залишився без змін», - говориться у повідомленні КП «Кременчукводоканал».
|
Послуга
|
тариф до 5.02.20*, грн
|
новий тариф з 5.02.20, грн
|
зростання, грн
|
зростання, %
|
водопостачання
|
9,36 грн
|
11,68 грн
|
2,32 грн
|
24,7%
|
водовідведення
|
10,5 грн
|
12,16 грн
|
2,1 грн
|
15,8%
*Діє для мешканців приватного сектору, не діє для мешканців багатоквартирних будинків
Як пояснила Алла Ганус, фінансовий директор КП «Кременчукводоканал», із 5 лютого оплату за новими тарифами почнуть нараховувати мешканцям приватного сектору та юридичним особам, які розміщені в окремо розташованих будівлях (тобто тим споживачам, які не використовують внутрішньобудинкові мережі). Тобто за 4 дні в лютому цим споживачам нарахують опдату за попереднім тарифом, а за решту 25 днів - за новим.
Наразі ж для мешканців багатоквартирних будинків тариф набуде чинності після укладення нових договорів з КП «Кременчукводоканал» - відповідно до вимог Закону «Про житлово-комунальні послуги». Але до цього співвласникам багатоквартирних будинків потрібно визначитися з моделлю договірних відносин, на це дається термін – до 1 травня. Від моделі нових угод залежатиме, чи платитимуть споживачі абонплату і плату за обслуговування мереж.
Доки не буде нових угод, мешканці багатоповерхівок платитимуть за старими тарифами. Востаннє НКРЕКП їх затверджувала 26 лютого 2019 року, і вони діють з 1.03.19 року: