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Водоканал із лютого підвищив тарифи на воду та каналізацію для приватного сектору

Сегодня, 14:36 Просмотров: 1 582 Комментариев: 6

 

Рішення про нові тарифи для населення ухвалила НКРЕКП. Проте для мешканців багатоквартирних будинків тарифи набудуть чинності лише з 1 травня цього року

«Кременчукводоканал» повідомив про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення із 5 лютого. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 4 лютого. Тарифи (у сумі на обидві послуги) зросли на 20%. Раніше (у січні) водоканал провів слухання щодо проєкту рішення НКРЕКП.


«Тариф на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж) залишився без змін», - говориться у повідомленні КП «Кременчукводоканал».


Порівняння планованих тарифів з діючими (за 1 куб м)

Послуга

тариф до 5.02.20*, грн

новий тариф з 5.02.20, грн

зростання, грн

зростання, %

водопостачання

9,36 грн

11,68 грн

2,32 грн

24,7%

водовідведення

10,5 грн

12,16 грн

2,1 грн

15,8%

*Діє для мешканців приватного сектору, не діє для мешканців багатоквартирних будинків


Як пояснила Алла Ганус, фінансовий директор КП «Кременчукводоканал», із 5 лютого оплату за новими тарифами почнуть нараховувати мешканцям приватного сектору та юридичним особам, які розміщені в окремо розташованих будівлях (тобто тим споживачам, які не використовують внутрішньобудинкові мережі). Тобто за 4 дні в лютому цим споживачам нарахують опдату за попереднім тарифом, а за решту 25 днів - за новим. 


Наразі ж для мешканців багатоквартирних будинків тариф набуде чинності після укладення нових договорів з КП «Кременчукводоканал» - відповідно до вимог Закону «Про житлово-комунальні послуги». Але до цього співвласникам багатоквартирних будинків потрібно визначитися з моделлю договірних відносин, на це дається термін – до 1 травня. Від моделі нових угод залежатиме, чи платитимуть споживачі абонплату і плату за обслуговування мереж.


Доки не буде нових угод, мешканці багатоповерхівок платитимуть за старими тарифами. Востаннє НКРЕКП їх затверджувала 26 лютого 2019 року, і вони діють з 1.03.19 року:

  • Централізоване водопостачання – 9,00 грн./м3 (з ПДВ)
  • Централізоване водовідведення – 9,76 грн./м3 (з ПДВ).
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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: prm.ua
Теги: Кременчугводоканал Кременчукводоканал вода тариф

Комментарии: 6

347
evgeniys:
Сегодня, 15:13

"Радость" то какая... Дно есть у повышения тарифов?flushed


+10
51
expert:
Сегодня, 15:30

У тарифов дна нет.... Есть только "крыша".... ;)


+12
3 402
zzzzzz:
Сегодня, 16:02

Очень хорошо, теперь в многоквартирных нужно повышать, при чем по спискам голосования.


+11
118
Lisbon:
Сегодня, 16:10

Цитата: zzzzzz

Очень хорошо, теперь в многоквартирных нужно повышать, при чем по спискам голосования.

Идея замечательная. Всецело поддерживаю.

"Ми зробили це разом" или "Сделали их вместе" - какая разница сколько платить за воду.(с)


+13
961
hunter:
Сегодня, 19:24

А реально оборзели,в основном часный сектор сам во времена ссср создавал кооперативы и прокладывали трубы,сами ставили колонки и за свои деньги оформляли проекты.


+5
267
Кавоман:
Сегодня, 19:56

"Зробимо їх ще раз!"


+4
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