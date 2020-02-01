В Кременчуге охранная фирма обзавелась машиной – как у патрульной полиции

Издалека отличить сложно
В Кременчуге частная охранная фирма обзавелась машиной, как у патрульной полиции. Сегодня утром её заметили участники автосообщества взаимопомощи на дорогах DriveHelpKremen во дворах на проспекте Свободы.
Внедорожник Mitsubishi Outlander белого цвета с нанесёнными жёлтыми и синими полосами, как у патрульной полиции. На двери шрифтом, аналогичным шрифту, на полицейской машине, написано «Служба охорони». Издалека автомобиль легко спутать с полицейским. Помимо надписи и госномера, он выделяется спецсигналами – они жёлтые, тогда как у полиции проблесковые маячки синего и красного цветов.
Автомобиль патрульной полиции Кременчуга