Кременчуг

В Кременчуге охранная фирма обзавелась машиной – как у патрульной полиции

Сегодня, 14:05 Просмотров: 4 683 Комментариев: 13

Издалека отличить сложно

В Кременчуге частная охранная фирма обзавелась машиной, как у патрульной полиции. Сегодня утром её заметили участники автосообщества взаимопомощи на дорогах DriveHelpKremen во дворах на проспекте Свободы.


 

 

Внедорожник Mitsubishi Outlander белого цвета с нанесёнными жёлтыми и синими полосами, как у патрульной полиции. На двери шрифтом, аналогичным шрифту, на полицейской машине, написано «Служба охорони». Издалека автомобиль легко спутать с полицейским. Помимо надписи и госномера, он выделяется спецсигналами – они жёлтые, тогда как у полиции проблесковые маячки синего и красного цветов.


 

Автомобиль патрульной полиции Кременчуга

4
Автор: solod Источник фото: DriveHelpKremen
Теги: охрана патрульная полиция автомобиль Mitsubishi Outlander

Комментарии: 13

368
Nurnberg:
Сегодня, 14:31

Щоб усі боялись, щоб не усміхались.)))


+13
4 355
Solenoid:
Сегодня, 14:39

>>жёлтыми и сними полосами

+1
2 395
ИМХО:
Сегодня, 14:47

 закон № 2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины".  
полицейским в помощь! Казне не помешает 51 000 грн. Штрафа из кармана бывших десантников! А бывшему меценату/несостоявшемуся депутату/меру видать некуда деньги девать, если продолжает слушать всяких Валериков)))

bowtie

Если это не основание для наших доблестных полисменов приструнить эту выходку, то грош цена доблестным стражам правопорядка !

_____

Видел пробные заезды этого чуда инженерной мысли ещё на прошлой неделе. Не впечетлило. И как может впечатлить фантазия тех людей, которые не способны юридически грамотно отстоять свою правоту в юридических инстанциях в отношении собственных логотипов! В результате пришлось переделывать вывеску на входе в офис, перешивать в срочном порядке все шевроны, менять всю сопроводительную документацию (бейджи, удостоверения и т.д.)

Согласен с собеседниками - "шоб усі боялися, шоб не насміхалися. Бо з них не сміється тільки ледачий!"

 Одним словом, такой фирме  я свою безопасность бы точно не доверил!


+20
283
Andron777:
Сегодня, 15:26

Это как на заводах в свое время сторожей переименовали в (Службу безпеки) smile , переодели в камуфляжи и пришили соответствующие бирки. Одним словом. клоуны... Ну сейчас это модно... Вообщим вы поняли...blush


+9
3 402
zzzzzz:
Сегодня, 16:04

Цитата: Andron777
Ну сейчас это модно...
клованам везде у нас дорога!


+3
122
didi_1953:
Сегодня, 16:12

Цитата: Andron777

Это как на заводах в свое время сторожей переименовали в (Службу безпеки) smile , переодели в камуфляжи и пришили соответствующие бирки. Одним словом. клоуны... Ну сейчас это модно... Вообщим вы поняли...blush

Раньше вневедомственная была(служба охраны) так её работников называли КАЖАНЫ.


+1
19
777:
Сегодня, 16:29

Да шож это делается


+1
961
hunter:
Сегодня, 16:55

Цитата: ИМХО
Если это не основание для наших доблестных полисменов приструнить эту выходку, то грош цена доблестным стражам правопорядка !
А если как вариант копы сами и продали эту машину?


0
253
combat:
Сегодня, 17:23

та погодите, это ж незаконно
не может кто попало раскрасить машину в цвета Нацполиции.
а форма у них тоже а-ля "полиция"?


+6
2 395
ИМХО:
Сегодня, 18:40

Цитата: hunter

А если как вариант копы сами и продали эту машину?

Это как?! Хочу езжу сам , хочу продаю - так?! Нет такого механизма сейчас, раньше (при союзе - был, с определёнными оговорками и не каждый смерд мог себе это позволить). Сейчас даже списанные "скорые" передают на балансы районов (читайте самый "независимый" "Ь")

Цитата: combat

та погодите, это ж незаконно
не может кто попало раскрасить машину в цвета Нацполиции.
а форма у них тоже а-ля "полиция"?

А они всю дорогу мимикрируют, подстраиваясь то под ВОХР, то под ТИТАН, теперь вот... Одним словом если нет своего ума придумать , как говорил глава соседнего государства " мы у них цап-царап)!

А если честно, не думаю что эта ситуация повлиять на зарплату работников охранной фирмы (а за те деньги что сейчас там платят, соглашаются работать только женщины их там большинство (заправки, офисы...) Гендерное равенство, это конечно хорошо, но это не греет семьи.

 

А полиции стоит задуматься.... Да, по первой их будут шугаться, как сейчас шугаются от полицейских авто. А затем, даже автомобилям полиции мало кто будет уступать дорогу..  Мало ли какие клоуны едут в том автомобиле!!!


+2
961
hunter:
Сегодня, 19:12

Цитата: ИМХО

Цитата: hunter

А если как вариант копы сами и продали эту машину?

Это как?! Хочу езжу сам , хочу продаю - так?!

Ну а что мешает какому завхозу там в Киеве в мвд,списали как разбитый,а этот продали.Впомните  как у нас в 17 году копы ездили на убитой резине притом разной,а новые тогда какой то завхоз продал.


0
2 395
ИМХО:
Сегодня, 19:59

[quote=hunter]

[/quote]Ну а что мешает какому завхозу там в Киеве в мвд,списали как разбитый,а этот продали.Впомните  как у нас в 17 году копы ездили на убитой резине притом разной,а новые тогда какой то завхоз продал.

[/quote]

Я дико извиняюсь... В предыдущем сообщении не хватило места пришлось часть текста "снести"... Всё-таки спрошу: вы что маленький?! Продали служебный автомобиль, который у всех будет на виду... в раскраске подобной раскраске полиции.... Вы себя вообще слышите?! ДБР, СБУ, служба внутренней безопасности полиции СБ, да собственно говоря любой патруль - пробивает пр базе регистрацию автомобиля (раскраска, спецсигналы (кстати стоит разобраться на каком основании установлены) - не, без палева, конечно не заинтерессуются... А, если по красоте снят с учёта уплачены налоги, проведено через все бумаги... Сценарий Спилбергу практически готов!

Во всей этой ситуации интересен один момент. Когда в Киеве вылез такой автомобиль, водителя и " группу сопровождения" упаковали, они не успели даже доехать в пункт Б!

 

Поживём посмотрим, насколько стальные гениталии у наших местных полисменов!
 sunglasses


0
961
hunter:
Сегодня, 20:05

Цитата: ИМХО

Вы себя вообще слышите?! ДБР, СБУ, служба внутренней безопасности полиции СБ,

 

 

Когда в Киеве вылез такой автомобиль

Да о чем Вы говорите,в наше время никто инициативу не проявляет,а если даже кто то и начнет это дело,то по одному звонку все решат на высшем уровне.

 

А где почитать про такой случай?


0
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