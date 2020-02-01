Кременчуг, Помощь военным

«Правосекам» збираємо гостинець на передову в Авдіївку

Сегодня, 11:01 Просмотров: 144

 

Кременчужани бійцям збирають допомогу

Бійцям ДУК Правий сектор на передову збираємо допомогу. На прохання «Грека» з першої окремої штурмової роти ДУК ПС з Авдіївки збираємо гостинець у приймальній Видавничого дому «Приватна газета» (Шевченка, 50А).


За словами Костянтина Федчуна, керівника Полтавського обласного осередку «Правий сектор», крім гостинця добровольці потребують елементарних миючих засобів: від вологих серветок, зубної пасти до шкарпеток.


Кошти для закупівлі гостинцю або подаруночки залишити можна в приймальні Видавничого дому «Приватна газета» (Шевченка, 50А).


Або перерахувати на картку головного редактора «Кременчуцького Телеграфу» Сергія Кулясова - 5168 7422 3018 4446, який відповідає за посилку для ДУК ПС в Авдіївку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным
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