«Правосекам» збираємо гостинець на передову в Авдіївку

Бійцям ДУК Правий сектор на передову збираємо допомогу. На прохання «Грека» з першої окремої штурмової роти ДУК ПС з Авдіївки збираємо гостинець у приймальній Видавничого дому «Приватна газета» (Шевченка, 50А).
За словами Костянтина Федчуна, керівника Полтавського обласного осередку «Правий сектор», крім гостинця добровольці потребують елементарних миючих засобів: від вологих серветок, зубної пасти до шкарпеток.
Кошти для закупівлі гостинцю або подаруночки залишити можна в приймальні Видавничого дому «Приватна газета» (Шевченка, 50А).
Або перерахувати на картку головного редактора «Кременчуцького Телеграфу» Сергія Кулясова - 5168 7422 3018 4446, який відповідає за посилку для ДУК ПС в Авдіївку.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).