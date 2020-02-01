На Полтавщині пенсіонер майже дві доби блукав лісом і не міг повернутися додому

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Чоловік пішов з дому в післяобідню пору 19 лютого. Пенсіонера знайшли лише вранці 21 лютого

20 лютого до Диканського відділу поліції зателефонувала місцева жінка і повідомила, що загубився її батько. 75-річний чоловік 19 лютого близько 15.00 вийшов з дому в невідомому напрямку і до цього часу не повернувся, - інформує ГУ Нацполіції у Полтавській області.





Донька зазначила, що батько має поважний вік не орієнтується на місцевості і можливо загубився.





До пошуків пенсіонера залучили поліцейських Диканьки, кінологічну службу главку Полтавщини, місцеву громаду, лісників і мисливців. Поліцейські змогли додзвонитись чоловіку, але повідомити своє місцеперебування той не міг, бо не орієнтувався на місцевості.





21 лютого близько 10.30 поліцейські відшукали чоловіка в лісовому масиві (за 3,5 кілометри від села Стасі) і до прибуття медиків забезпечили теплим одягом та доглядом.





Чоловік перебуває під наглядом лікарів і в колі рідних. Правоохоронці дякують всім, хто долучився до пошуків.



