На Полтавщині пенсіонер майже дві доби блукав лісом і не міг повернутися додому

20 лютого до Диканського відділу поліції зателефонувала місцева жінка і повідомила, що загубився її батько. 75-річний чоловік 19 лютого близько 15.00 вийшов з дому в невідомому напрямку і до цього часу не повернувся, - інформує ГУ Нацполіції у Полтавській області.
Донька зазначила, що батько має поважний вік не орієнтується на місцевості і можливо загубився.
До пошуків пенсіонера залучили поліцейських Диканьки, кінологічну службу главку Полтавщини, місцеву громаду, лісників і мисливців. Поліцейські змогли додзвонитись чоловіку, але повідомити своє місцеперебування той не міг, бо не орієнтувався на місцевості.
21 лютого близько 10.30 поліцейські відшукали чоловіка в лісовому масиві (за 3,5 кілометри від села Стасі) і до прибуття медиків забезпечили теплим одягом та доглядом.
Чоловік перебуває під наглядом лікарів і в колі рідних. Правоохоронці дякують всім, хто долучився до пошуків.