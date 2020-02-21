На Ревівці автобус з'їхав у кювет

Сегодня, 07:55 Просмотров: 759

Увечері 21 лютого у Кременчуці на вулиці Богдана Хмельницького автобус з'їхав у кювет. Про це стало відомо з групи автолюбителів DrivehelpKremen.





За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.