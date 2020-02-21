Происшествия

На Ревівці автобус з'їхав у кювет 

Сегодня, 07:55 Просмотров: 759

 

Ніхто не постраждав

 

Увечері 21 лютого у Кременчуці на вулиці Богдана Хмельницького автобус з'їхав у кювет. Про це стало відомо з групи автолюбителів DrivehelpKremen. 


За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Drive Help KremenЪ
Теги: автобус кювет Ревівка
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