«Замовники і організатори понесуть відповідальність» - звернення президента щодо подій у Нових Санжарах

Сегодня, 10:35 Просмотров: 706 Комментариев: 5

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому підсумував нещодавні події у Нових Санжарах. Володимир Зеленський зазначив, що «дехто свідомо та навмисне сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства».





- Усі фото та телекамери зафіксували обличчя людей, які організували масові безпорядки. Це відомі світу вірусологи у спортивних костюмах, раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, що виступають проти ринку землі, - сказав президент.





Також Зеленський зазначив, що замовники і організатори понесуть відповідальність.





Щодо санаторію в Нових Санжарах президент розповів, що підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши стандарти ВООЗ. Евакуйовані перебувають під цілодобовим наглядом лікарів.





За словами президента, ситуація стабільна та контрольована.



