«Замовники і організатори понесуть відповідальність» - звернення президента щодо подій у Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому підсумував нещодавні події у Нових Санжарах. Володимир Зеленський зазначив, що «дехто свідомо та навмисне сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства».
Також Зеленський зазначив, що замовники і організатори понесуть відповідальність.
Щодо санаторію в Нових Санжарах президент розповів, що підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши стандарти ВООЗ. Евакуйовані перебувають під цілодобовим наглядом лікарів.
За словами президента, ситуація стабільна та контрольована.