Кременчуг, Полтавщина

«Замовники і організатори понесуть відповідальність» - звернення президента щодо подій у Нових Санжарах

Сегодня, 10:35 Просмотров: 706 Комментариев: 5

 

Володимир Зеленський записав відеозвернення

 

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому підсумував нещодавні події у Нових Санжарах. Володимир Зеленський зазначив, що «дехто свідомо та навмисне сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цього дикунства».


- Усі фото та телекамери зафіксували обличчя людей, які організували масові безпорядки. Це відомі світу вірусологи у спортивних костюмах, раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, що виступають проти ринку землі, - сказав президент.


Також Зеленський зазначив, що замовники і організатори понесуть відповідальність.


Щодо санаторію в Нових Санжарах президент розповів, що підготували безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши стандарти ВООЗ. Евакуйовані перебувають під цілодобовим наглядом лікарів.


За словами президента, ситуація стабільна та контрольована.


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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: офіс Президента України Источник видео: офіс Президента України
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Комментарии: 5

11
StarПёр:
Сегодня, 10:53

Вот и ТелеграфЪ попал в youtube на канале OmTV UA  в видео Нові Санжари. Хто розганяв паніку про коронавірус і кому це вигідно? как ресурс, который розганял панику от провакатора Чередниченко.


-7
384
КиТ:
Сегодня, 11:22

А во Львове, Тернополе и Обуховском районе тоже понесут наказание?


+15
3 473
zzzzzz:
Сегодня, 13:54

То есть наказан будет лекторат зеленского , народ. А как же мывсепрезиденты?


-2
286
Кавоман:
Сегодня, 14:30

Він що, дійсно настільки тупий, що не розіміє - не він грає, а його грають? Причому всі підряд - русня, аваков, бенині, пінчуковські, медведчуковські. Скоро мабуть і бабки з базару ним грати будуть.


-2
3 473
zzzzzz:
Сегодня, 14:32

Сейчас начинается песня про титушек в НС. У меня пара вопросов. Задержан хоть один человек не из Новых Санжар? Где были сбу, набу,гбр,хбр,хрензнаетккакиебюро еще, и почему они допустили это с титушками? Те органы, которые для этого созданы опять обосрались.В любом случае опять же зеленое лайно, есть зеленое лайно. Но нам упорно хотят впарить плохой и хороший народ.А есть просто хреновый гарант.


-1
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