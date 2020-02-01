На выходных в Кременчуге ожидаются дождь, порывы ветра и похолодание

Сегодня, 11:16 Просмотров: 498

Погодное «веселье» начнётся в Кременчуге в воскресенье и растянется на понедельник

Погоду на выходных в Кременчуге сложно будет назвать спокойной: ожидаются дождь, порывы ветра и снижениетемпературы. Полтавский областной центр гидрометеорологии сообщает, что на 23 и 24 февраля (воскресенье и понедельник) по области объявлено штормовое предупреждение.





По прогнозам Sinoptik, на уикенд Кременчуг ждут достаточно холодные температуры в пределах от -2°С до +4°С. В субботу, 22 февраля, в городе будет переменная облачность, а во второй половине дня в воскресенье, 23 февраля, начнётся дождь. Этот дождь утром в понедельник, 24 февраля, перерастёт в сильный мокрый снег.





Gismeteo не обещает снега на выходные, но вот дождь пойдёт в воскресенье, 23 февраля, а в понедельник, 24 февраля, с утра будет просто-таки заливать город. Кроме того, в воскресенье возможны сильные порывы ветра до 16 м/с. Столбики термометров покажут от -2°С до +4°С.





Ventusky прогнозирует, что в субботу, 22 февраля, в Кременчуге не будет осадков, возможны даже недолгие солнечные прояснения. В воскресенье, 23 февраля, кременчужан ожидает дождливая погода, которая продержится и в понедельник, 24 февраля. Стоит обратить внимание, что в понедельник этот погодный портал предупреждает о порывах ветра рекордной скорости — до 72 км/час. Воздух прогреется до значений 0...+5°С.





Уже со вторника погодная ситуация в Кременчуге должна наладиться: осадки прекратятся и температура начнёт расти до +8°С.