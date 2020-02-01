Журналіст з-поміж евакуйованих попросив передати в новосанжарський санаторій книги та стіл для настільного тенісу

Сегодня, 11:45 Просмотров: 577

Це може урізноманітнити життя людей в обсервації

Олександр Махов, який супроводжував українську рятувальну місію в Китай, наразі перебуває в санаторії у Нових Санжарах. Він разом з евакуйованими українцями та іноземцями на обсервації. На своїй сторінці у фейсбуці чоловік розповідає, як йому живеться в санаторії.





Зокрема Олександр розповів, що евакуйованим заборонено виходити за межі санаторію. Між собою можна вільно спілкуватися.





Серед розваг у санаторії лише телефон. Через це, щоб урізноманітнити дозвілля, журналіст попросив передати до санаторію книги та стіл для настільного тенісу.





Також Олександр запропонував, щоб полтавські колективи приїхали до Нових Санжар та влаштували концерт біля контрольно-пропускного пункту.





Крім того, медійник описав умови проживання. За словами Олександра, людей годують тричі на день. Приносять їжу люди у захисних костюмах, респіраторах, окулярах.





Питна вода є, гаряча вода цілодобово. В кожній кімнаті є балкон.