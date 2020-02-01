Кременчуг, Полтавщина

У Полтавській області за січень аліментники заплатили 19 мільйонів гривень

Сегодня, 12:10 Просмотров: 256

 

Таку суму стягли державні виконавці

 

У січні 2020 року на користь дітей Полтавщині державні виконавці стягнули близько 19 мільйонів гривень. Таку інформацію повідомила Ірина Свистун, керівник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшла Полтавська область.


Також описали історію з Пирятина, коли батько після розлучення тривалий час ігнорував фінансові потреби своєї дитини, в наслідок чого утворився 38-тисячний борг. Чоловік не платив аліменти, адже дитина досягла повноліття.


Нагадати містянину про його батьківський обов’язок та про те, що з часом борг нікуди не зникає, взялися державні виконавці. Правники арештували рахунки неплатника та повернули повнолітній дитині борг у повному обсязі – 38 тисяч гривень.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: алименты дети
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