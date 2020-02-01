Происшествия На вулиці Богаєвського зупинився товарний потяг Сегодня, 12:29 Просмотров: 919 Потяг зійшов з рейок Сьогодні, 22 лютого, у Кременчуці на вулиці Лікаря Богаєвського зупинився товарний потяг. За інформацією очевидця Костянтина, поїзд зійшов з рейок.





1 Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Костянтин



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