В Кременчуге патрульный полицейский получил 16 тысяч за «порешать» с проездом фур, – прокуратура (дополнено)

Сегодня, 18:49 Просмотров: 1 665 Комментариев: 7

Прокуратура подозревает инспектора батальона патрульной полиции Кременчуга в получении более 16 тыс грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Инспектору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя влияние на обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

По версии следствия, на банковскую карточку инспектора заместитель руководителя одного из предприятий перечислил 16 тыс 300 грн. За это полицейский пообещал повлиять на своих коллег, чтобы те не штрафовали работников предприятия за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи территориального управления ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.





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По данным «Телеграфа», у полицейского А., которому вынесли подозрение, на прошлой неделе прошли обыски по месту проживания. Редакция пытается с ним связаться, чтобы получить комментарий.





Проезд крупногабаритного транспорта для Кременчуга – давняя проблема. Особенно на Крюковском мосту. Регулярно в городе возникают конфликты между патрульными полицейскими и водителями фур, их хозяевами.



