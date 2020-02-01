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В Кременчуге патрульный полицейский получил 16 тысяч за «порешать» с проездом фур, – прокуратура (дополнено)

Сегодня, 18:49 Просмотров: 1 665 Комментариев: 7

 

Инспектору вынесли подозрение в получении неправомерной выгоды

Прокуратура подозревает инспектора батальона патрульной полиции Кременчуга в получении более 16 тыс грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

 

Инспектору сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя влияние на обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

 

По версии следствия, на банковскую карточку инспектора заместитель руководителя одного из предприятий перечислил 16 тыс 300 грн. За это полицейский пообещал повлиять на своих коллег, чтобы те не штрафовали работников предприятия за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

 

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи территориального управления ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области.


Дополнено

По данным «Телеграфа», у полицейского А., которому вынесли подозрение, на прошлой неделе прошли обыски по месту проживания. Редакция пытается с ним связаться, чтобы получить комментарий. 


Проезд крупногабаритного транспорта для Кременчуга – давняя проблема. Особенно на Крюковском мосту. Регулярно в городе возникают конфликты между патрульными полицейскими и водителями фур, их хозяевами. 


4
Автор: Стас Константинов
Теги: взятка фуры проезд патрульная полиция

Комментарии: 7

992
hunter:
Сегодня, 19:05

От редиска ,как посмел брать деньги и не делится? smile

 

А если серьзно,то почему не открыли еще одно дело о дачи взятки?


+3
3 466
zzzzzz:
Сегодня, 19:10

а потом водители 40-ка тонных бочек жалуются что дорога плохая!!!сами платят,чтоб нарушить а потом еще наехать за плохие дороги!!!


+9
73
Kremen.Club:
Сегодня, 19:11

Цитата: hunter
одно дело о дачи взятки?

 

Если имело место вымогательство или добровольно после дачи взятки сообщаешь об этом до того, как на тебя заводят дело, то от уголовной ответственности освобождаешься.


+3
3 466
zzzzzz:
Сегодня, 19:12

Особенно на Крюковском мосту.
та да, а в остальных местах? объездные убили 40-катонниками, город закрыли, все что вокруг-убили.


+2
73
Kremen.Club:
Сегодня, 19:14

Цитата: zzzzzz
а потом водители 40-ка тонных бочек жалуются что дорога плохая!!!сами платят,чтоб нарушить а потом еще наехать за плохие дороги!!!

 

Пока кто-то из них не заедет на ж/д полотно (сверху), дела не будет.


+4
508
VsegdaProtiv:
Сегодня, 19:22

Цитата: Kremen.Club
Пока кто-то из них не заедет на ж/д полотно (сверху), дела не будет.
С таким развитием событий до дна реки доедет, сомневаюсь что ж/д пролёт выдержет "прилёт" пролёта моста с дополнительной нагрузкой... вот тогда быстро найдутся средства на постройку и нового моста, и ремонта старого, а также на запрет проезда фур по нынешнему мосту


+4
209
stronzo:
Сегодня, 19:51

у полицейского А.

это, часом, не Апришко? Не удивлюсь...


+1
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