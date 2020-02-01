Сьогодні на Луганщині під обстрілами загинув боєць з Полтавщини

Сегодня, 18:26 Просмотров: 1 458 Комментариев: 2

Сьогодні зранку, 18 лютого, у бою в районі Попасної Луганської області загинув гранатометник 22-річний Максим Хитайлов. Боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців родом з Лохвиці Полтавської області.









Проросійські бойовики спробували прорвати лінію розмежування біля населених пунктів на Луганщині. Окупанти відкривали вогонь біля Новотошківського, Оріхового, Кримського, Попасної, Хутора Вільного та Золотого.





Штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що 5 ранку росіяни атакували позиції український бійців на Луганщині, вибухи було чути за кілька кілометрів.





- Окупанти ведуть обстріли по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. Нажаль, внаслідок ворожих обстрілів українські захисники понесли втрати, - зранку повідомили в штабі ООС.





Станом на 10 ранку бій завершився. Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені.









Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак на брифінгу розповів, що бойовики спочатку накрили українські позиції артилерією, а потім пішли в наступ.





- Незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72-ї і 93-ї ОМБ. Також застосовували і калібр 152 мм. Після того, десь в районі 5:15, вони здійснили спробу штурмовими групами у трьох напрямках атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було у проміжку від Новотошківського до Жолобка. Силами підрозділів цих двох бригад напад було відбито і зав’язався бій на спостережному посту «Баня», 72-ї бригади. Українські війська дали адекватну відповідь зі всього озброєння, зокрема із артилерії. Перед цим ми дали команду військам відійти зі спостережних пунктів, щоб можна було нанести удар. В результаті всі позиції перебувають під контролем України. Противник запросив режим тиші, аби забрати загиблих та поранених. Наші втрати: один військовослужбовець загинув, троє поранених і двоє контужених. За нашими даними, 4 противників загинуло та 6 поранених.