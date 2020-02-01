Нетверезий керманич намагався дати хабаря кременчуцьким поліцейським

Сегодня, 13:18 Просмотров: 590 Комментариев: 1

Він порушив правила дорожнього руху і не зупинявся на вимогу поліції, а потім наїхав на бордюр, що його і зупинило

15 лютого на вулиці Генерала Манагарова нетверезий водій намагався дати хабаря кременчуцьким полісменам, аби уникнути відповідальності. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Під час патрулювання інспектори натрапили на ВАЗ 21011, керманич якого порушив вимоги правил дорожнього руху. Після подання звукового сигналу та сигналу проблискового маячку червоного кольору чоловік не зупинився та продовжував їхати. Але на вулиці генерала Манагарова 50-річний водій наїхав на бордюр, внаслідок чого авто отримало механічне пошкодження.





При спілкуванні з ним інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти освідування чоловік погодився. Результат — 1,98 проміле алкоголю.





Та з метою уникнення відповідальності громадянин запропонував поліцейським хабаря. Після попередження про кримінальну відповідальність за такі дії водій все одно наполягав на своїй пропозиції.





Тому патрульні зафіксували пропозицію хабаря та викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Тепер водію загрожує ще й кримінальна відповідальність. За порушення ПДР копи склали на нього адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння).