Кременчуг

У Кременчуці пройшов мітинг – вшанували учасників бойових дій на території інших держав

Сегодня, 12:48 Просмотров: 469

 

Захід відбувся у парку «Воїнів-інтернаціоналістів»

Вчора, 15 лютого, у Кременчуці вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Як повідомила пресслужба мерії нашого міста, з цієї нагоди у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» відбувся мітинг.


 

15 лютого незалежна Україна відзначає День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В цей день вшановують пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів та відзначають День виводу військ з Афганістану.


600 наших земляків виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані, і, на жаль, 20 жителів Кременчука і Кременчуцького району загинули. Їхні імена навіки вкарбовані в обеліски на алеї пам’яті.


На мітингу згадали поіменно всіх загиблих у Афганістан земляків, а також військових, які сьогодні змушені боронити рідну землю від підступного ворога на сході України. Панахиду за полеглими героями відслужив архієпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай.


 
До всіх присутніх звернувся секретар міської ради Юрій Гриценко. Він подякував учасникам бойових дій на території інших держав за мужність і військову доблесть, а також вклонився всім сім'ям, у яких війна забрала рідних їм людей, та побажав, щоб нарешті завершилася війна на сході країни, і всі кременчужани, як і всі українці зажили мирним, щасливим життям.


 
На честь загиблих героїв прозвучали залпи військового салюту, а військові в/ч - 1546 та вихованці Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою пройшли урочистим маршем біля пам’ятника «На афганській тропі».


Всі учасники заходу поклали квіти пам'яті до пам’ятника та обелісків загиблих кременчужан та жителів Кременчуцького району.


 

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: митинг парк Воинов-Интернационалистов памятники военные
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