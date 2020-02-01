Алкогольна автотроща у Кременчуці: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу

Сегодня, 12:02 Просмотров: 2 148 Комментариев: 3

15 лютого на вулиці Івана Приходька сталася алкогольна автотроща: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу та в'їхав в іншу машину. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





На місці події охоронці порядку встановили, що керманич автівки ВАЗ не був уважний, не дотримався безпечних дистанції та швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford. ДТП обійшлося без травмованих, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження.





Під час спілкування з 42-річним винуватцем аварії патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки склав 1,69 проміле.





На водія ВАЗу інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).