Происшествия

Алкогольна автотроща у Кременчуці: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу

Сегодня, 12:02 Просмотров: 2 148 Комментариев: 3

 

На зустрічці нетверезий керманич ВАЗу в'їхав у Ford

15 лютого на вулиці Івана Приходька сталася алкогольна автотроща: п'яний водій вилетів на зустрічну смугу та в'їхав в іншу машину. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


На місці події охоронці порядку встановили, що керманич автівки ВАЗ не був уважний, не дотримався безпечних дистанції та швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Ford. ДТП обійшлося без травмованих, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження.


 

Під час спілкування з 42-річним винуватцем аварії патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки склав 1,69 проміле.


На водія ВАЗу інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП пьяный водитель встречная полиция админпротокол

Комментарии: 3

3 395
zzzzzz:
Сегодня, 12:05

Сплошные "трощи".


+7
1 480
Marshall:
Сегодня, 13:19

керманич автівки ВАЗ не був уважний

да он мудло бухое, а не "неуважний"!
когда уже будут сажать за такие дозы в крови?.. что не день то алкаш за рулём...


+14
3 395
zzzzzz:
Сегодня, 14:54

Цитата: Marshall
что не день то алкаш за рулём...
и это только те, кто уже сам выпадает из-за руля, а сколько таких, которых не остановили.....нужно блокпосты ставить с драггерами пару раз в месяц всехподряд тормозить.


+10
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