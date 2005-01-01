Кременчуцькі кар’єри та харчопром найбільше наростили обсяги виробництва у січні

Сегодня, 11:20 Просмотров: 477

Малокохнівський гранкар’єр збільшив виробництво майже у 7 разів, «Кварц» - у 4,6 разів

Початок 2020 року став найбільш вдалим для кременчуцьких кар’єрів. За даними управління економіки міськвиконкому, ТОВ «Малокохнівський кар’єр» збільшив обсяги виробництва гранвідсіву, щебню у 6,9 разів (до 20,7 тис. тонн) порівняно із січнем 2019 року (3 тис. тонн).





Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» збільшило обсяги в 4,6 разів (до 28,2 тис. куб. м проти 6,1 тис. куб. м у січні 2019 року).





Крюківський кар’єр у січні минулого року не працював, тоді як зараз виробництво склало 22,14 тис. куб. м продукції.





На роботу кременчуцьких кар’єрів впливає попит на продукцію у зв’язку з будівництвом доріг. Шляховики роблять зимові запаси. Нагадаємо, в області триває будівництво цементобетонної дороги Н-31 Дніпро-Решетилівка; зведення мосту через Ворсклу під час будівництва обходу через м. Кобеляки. За даними Служби автомобільних доріг у Полтавській області, планується завершення розпочатих в попередні роки робіт на автодорозі М-22 Полтава-Олександрія, продовження робіт з реконструкції мосту через р. Сула поблизу с. Липове Глобинського району на автодорозі Н-08 Бориспіль-Маріуполь.

Також у січні доволі суттєво наростили обсяги виробництва кондитерська фабрика «Рошен» - на 12,1% (3,7 тис. тонн солодощів проти 3,3 тис. тонн у січні 2019 року): ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» - зростання на 11,8%.





Натомість усе машинобудування (і навіть КВБЗ) спрацювало в мінус.